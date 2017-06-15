Любовь только на экране: актеры, которые не ладили в реальности

То, что экранные романы звезд переходят в реальность, совсем не редкость, однако иногда случается и наоборот: зрители искренне верят в теплые чувства героев фильма, но при этом отношения актеров, исполняющих их роли, совсем не ладятся. ELLE вспомнил знаменитые кинодуэты, которые смогли убедительно сыграть любовь и дружбу, несмотря на то, что в настоящей жизни не испытывали другу к другу даже простой симпатии.

Дакота Джонсон и Джейми Дорнан

«Пятьдесят оттенков серого»

Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков серого»

Как утверждали инсайдеры, во время съемок эротической саги Дакота Джонсон сильно стеснялась своего партнера, что очень раздражало Дорнана. Ситуацию усугубляла ревность супруги актера Амелии Уорнер, считавшей, что из-за большого количества постельных сцен ее муж сблизится с Дакотой. Позже в одном из интервью Джонсон заявила, что у них с Дорнаном «теплые профессиональные отношения», однако близкие к актерам источники утверждают, что дружбы у них все равно не вышло.

Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс

«Дневник памяти»

Кадр из фильма «Дневник памяти»

В мелодраме «Дневник памяти» Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс представляют собой идеальную пару, но, по словам режиссера ленты Николаса Кассаветиса, на съемочной площадке актеры постоянно ссорились, а в какой-то момент Гослинг даже потребовал заменить партнершу. Фильм был под угрозой срыва, и Кассаветис запер Гослинга и МакАдамс в одном трейлере, позволив им расставить все точки над «i». Интересно, что после выхода картины Райан и Рэйчел начали встречаться: их роман продлился три года, затем актеры разошлись, а потом возобновили роман. В итоге через пару месяцев они снова расстались.

Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон

«Секретные материалы»

Кадр из сериала «Секретные материалы»

Девять сезонов сериала и два фильма — исполнители роли агентов Мадлер и Скалли в «Секретных материалах», актеры Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон, проводили вместе так много времени, что, по словам Духовны, в какой-то момент просто не могли друг друга видеть. «Мы постоянно ссорились по пустякам», — рассказывал Дэвид. Кризис в отношениях партнерам по съемочной площадке пережить все же удалось: в 2016-м они оба с радостью приняли участие в шестисерийном продолжении истории.

Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей

«Грязные танцы»

Кадр из фильма «Грязные танцы»

Конфликт между Дженнифер Грей и Патриком Суэйзи зародился еще на съемках фильма «Кровавый рассвет». Когда актеров снова пригласили играть вместе в «Грязных танцах», Грей уже заранее была настроена к своему партнеру скептически: ее очень раздражало, что Патрик, который был старше ее на восемь лет, давал ей советы. «Она постоянно капризничала и заставляла режиссера снимать некоторые сцены по несколько раз, — писал потом актер в мемуарах. — Она была очень эмоциональной и могла заплакать от простого критического замечания». Позже Патрику и Дженнифер все же удалось стать друзьями.

Клэр Дэйнс и Леонардо ДиКаприо

«Ромео + Джульетта»

Кадр из фильма «Ромео + Джульетта»

В экранизации шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта» Леонардо ДиКаприо и Клэр Дэйнс были настолько убедительны, что этот фильм до сих пор считается одной из лучших киноверсий знаменитой любовной истории. За кадром же Леонардо постоянно раздражался из-за неопытности партнерши, а Клэр злилась на шутки коллеги. После выхода ленты Дэйнс предложили снова сыграть с ДиКаприо уже в «Титанике», но она отказалась, и эта роль ушла к Кейт Уинслет.

Джонни Депп и Анджелина Джоли

«Турист»

Кадр из фильма «Турист»

По словам инсайдеров, съемки фильма «Турист» с участием Анджелины Джоли и Джонни Деппа проходили очень напряженно. Джоли открыто высказывалась о внешности коллеги, советуя ему заняться спортом и сменить прическу, а Джонни в ответ говорил, что актриса слишком эгоистична и высокомерна. Однако после звезды смогли найти общий язык — как утверждают СМИ, Джоли предостерегала Джонни Деппа от брака с Эмбер Херд без брачного контракта, а тот, в свою очередь, помогал ей пережить развод с Брэдом Питтом.

Микки Рурк и Ким Бейсингер

«9 ½ недель»

Кадр из фильма «9 ½ недель»

На съемочной площадке эротического фильма «9 ½ недель», как и на экране, кипели настоящие страсти, но совсем другого рода. Ким не нравилось то, что Рурк курит, и называла его «пепельницей», а Микки считал Бейсингер просто холодной. Эдриан Лайн, режиссер картины, сумел обернуть это на пользу фильма, подогревая споры актеров так, чтобы оба максимально выкладывались в кадре.

Винс Вон и Риз Уизерспун

«Четыре Рождества»

Кадр из фильма «Четыре Рождества»