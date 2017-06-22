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Стиль жизни

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22 июня 2017

Вышел новый трейлер седьмого сезона «Игры престолов»

Подробности самого ожидаемого сериала года

HBO выпустил второй официальный трейлер седьмого сезона «Игры престолов», до премьеры которого осталось меньше месяца. В нем внимание, главным образом, фокусируется на самом масштабном событии сезона – грядущей войне с Белыми Ходоками.

Также из интересных моментов — Дейнерис, которая ожидаемо добралась до Вестероса и обосновалась как королева в Красном замке; Джон Сноу, который объединяет войска и становится предводителем; а также Санса, которая в Роще молится и повторят фразу покойного отца: «Выпадет снег, подует белый ветер. Волк-одиночка умрет, но стая выживет».

Вышел новый трейлер седьмого сезона «Игры престолов»
Вышел новый трейлер седьмого сезона «Игры престолов»
Вышел новый трейлер седьмого сезона «Игры престолов»
Вышел новый трейлер седьмого сезона «Игры престолов»
Вышел новый трейлер седьмого сезона «Игры престолов»
Вышел новый трейлер седьмого сезона «Игры престолов»
Вышел новый трейлер седьмого сезона «Игры престолов»

В трейлере не показано, но по слухам, которыми сезон оброс задолго до премьеры, Ходоки приведут к Стене невиданных до сих пор монстров – Ледяных пауков. Это существа размером с волка, и Ходоки ездят на них верхом. Читатели книг Джорджа Мартина знают, что эти пауки упоминались в сказках о Долгой ночи. Также в одной из серий о них рассказывала старая воспитательница Брана Нэн в Винтерфелле, когда описывала ему ужасы этой эпохи. Зная любовь шоураннеров к жестоким сценам, можно предположить, что, появившись, эти твари наделают много шума. В общем, скучно не будет!

Вышел новый трейлер седьмого сезона «Игры престолов»

Первая серия нового сезона будет показана 16 июля. Это предпоследний сезон саги, в нем будет семь серий.

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