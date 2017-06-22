Вышел новый трейлер седьмого сезона «Игры престолов»

Также из интересных моментов — Дейнерис, которая ожидаемо добралась до Вестероса и обосновалась как королева в Красном замке; Джон Сноу, который объединяет войска и становится предводителем; а также Санса, которая в Роще молится и повторят фразу покойного отца: «Выпадет снег, подует белый ветер. Волк-одиночка умрет, но стая выживет».

В трейлере не показано, но по слухам, которыми сезон оброс задолго до премьеры, Ходоки приведут к Стене невиданных до сих пор монстров – Ледяных пауков. Это существа размером с волка, и Ходоки ездят на них верхом. Читатели книг Джорджа Мартина знают, что эти пауки упоминались в сказках о Долгой ночи. Также в одной из серий о них рассказывала старая воспитательница Брана Нэн в Винтерфелле, когда описывала ему ужасы этой эпохи. Зная любовь шоураннеров к жестоким сценам, можно предположить, что, появившись, эти твари наделают много шума. В общем, скучно не будет!