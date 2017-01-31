Вышел новый трейлер к фильму «Красавица и чудовище»

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В Интернете появился очередной ролик, рассказывающий о новом фильме
Выход фильма с Дэном Стивенсом и Эммой Уотсон в главных ролях все ближе: в российском прокате картина появится 16 марта. В связи с этим о ленте все больше новостей и слухов. Так, вчера появился очередной трейлер, приподнимающий завесу тайны над фильмом. Волшебство, поющие подсвечники и красивые платья, конечно, присутствуют в новом видеоролике.
Напомним, что за создание музыки к фильму отвечает восьмикратный обладатель премии «Оскар», композитор Алан Менкен. В списке картин, над которыми он работал, числятся такие ленты, как «Белоснежка: Месть гномов», «Ноэль», «Геркулес», «Алладин», «Русалочка» и, конечно, мультфильм «Красавица и чудовище».
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