Вышел новый трейлер к фильму «Красавица и чудовище»

Выход фильма с Дэном Стивенсом и Эммой Уотсон в главных ролях все ближе: в российском прокате картина появится 16 марта. В связи с этим о ленте все больше новостей и слухов. Так, вчера появился очередной трейлер, приподнимающий завесу тайны над фильмом. Волшебство, поющие подсвечники и красивые платья, конечно, присутствуют в новом видеоролике.