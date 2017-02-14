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14 февраля 2017

Вышел новый трейлер фантастического блокбастера со Скарлетт Йоханссон

В Интернете появился второй ролик, анонсирующий выход фильма «Призрак в доспехах»

В sci-fi боевике «Призрак в доспехах», снятом по одноименному японскому анимэ, Скарлетт Йоханссон играет главную роль. В качестве мощного киборга ей предстоит разоблачить заговор хакеров против правительства, узнать о собственном прошлом и по пути понять, что мир устроен значительно сложнее, чем кажется. Масштабные спецэффекты и закрученный сюжет гарантированы.


Напомним, что в одном из самых амбициозных проектов 2017 года помимо Скарлетт Йоханссон снялись такие признанные актеры, как Такеши Китано и Жюльет Бинош. Режиссером картины выступил Руперт Сандерс («Белоснежка и Охотник»), а за музыку отвечает Клинт Мэнселл, знакомый нам по сериалу «Черное зеркало» и лентам «Порочные игры», «Ной» и «Высотка».


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