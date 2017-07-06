Выгодные отношения: самые дорогие пары в истории кино

На что только ни приходится идти продюсерам и режиссерам, чтобы заполучить в свой фильм мировую суперзвезду. А если это две звезды, которые еще и играют любовь, – впечатляющие кассовые сборы обеспечены. Конечно, только после того, как актеры получат не менее баснословный гонорар. ELLE подсчитал, сколько стоят самые дорогие пары мирового кинематографа, благодаря которым сборы фильмов превысили все ожидания.

Джонни Депп и Пенелопа Крус

Когда Орландо Блум и Кира Найтли покинули «Пиратов Карибского моря», поклонники забили тревогу – главная звезда здесь, конечно, Депп, но куда же без основной любовной линии? Так что создатели решили пригласить на борт Пенелопу Крус, которая запросила гонорар в $20 млн. Правда, это сущие мелочи, ведь Депп тогда получил $45 млн. Стоит ли говорить, что за последнюю часть «Пиратов», которую признали самой неудачной, Джонни получил $55 млн? Кстати, общие сборы картины, благодаря звездному тандему, составили $1 млрд.

Орландо Блум и Кира Найтли

И все же с большим удовольствием поклонники Джека Воробья наблюдали за чувственным романом Уилла и Элизабет. К слову, за третью часть «Пиратов» Орландо Блум получил $35 млн, а Кира Найтли – $15 млн. Общие сборы трех картины, в которых снималась пара, превысили все ожидания – $2,61 млрд.

Руперт Гринт и Эмма Уотсон

Историю о мальчике-волшебнике со шрамом в виде молнии на лбу обожает весь мир. Но вряд ли сборы за все семь фильмов о Гарри Поттере были бы настолько высоки, не жди поклонники бестселлера, когда же искра между Роном и Гермионой перерастет в нечто большее. Результат впечатляющий – $4,2 млрд. общие сборы и по $10 млн. за каждый из последних трех фильмов в кармане у Эммы Уотсон и Руперта Гринта.

Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт

Вампирская сага заставила говорить о Роберте Паттинсоне и Кристен Стюарт на протяжении пяти лет. И пусть «Сумерки» здорово сказались на их личной жизни и дальнейшей карьере, за роли Эдварда и Беллы актеры заработали по $25 млн. – и это только за последнюю часть саги. Общие сборы четырех частей составили $2,5 млрд.

Тоби Магуайр и Кирстен Данст

Первый «Человек-паук» пока считается самым легендарным в истории, а паук-ветеран Тоби Магуайр – один из самых высокооплачиваемых актеров в истории супергеройского кино. За вторую часть фильма он получил $17,5 млн плюс 5% от кассовых сборов, а за третью - $15 млн. плюс 7,5% от кассовых сборов. Кирстен Данст тоже не бедствовала: когда она сообщила продюсерам, что не собирается принимать участие в третьей части картины, те предложили ей $10 млн. Общие сборы фильма благодаря этой паре составили $2, 49 млрд.

Шайа Лабаф и Меган Фокс

Когда продюсеры утвердили юного Лабафа на роль Сэма, предложили ему скромный гонорар в $750 тысяч, однако за третью часть звезда «Трансформеров» получил $15 млн. Гонорар Меган Фокс во второй части составил $5 млн, к слову, такую же сумму она позже получила за провалившийся в прокате «Тело Дженнифер». Общие сборы двух частей с Шайей и Меган составили $1,54 млрд.

Роберт Дауни-младший и Гвинет Пэлтроу

Партнерша Роберта по «Железному человеку» Гвинет Пэлтроу не зря неоднократно жаловалась на то, что ее гонорар ($10 млн.) несказанно мал по сравнению с зароботком Дауни-младшего. Все потому, что за вторую часть фильма про Тони Старка он заработал $40 млн, а за «Мстителей» - $50 млн. Всего в прокате «Железный человек» собрал $1,2 млрд.

Леонардо Ди Каприо и Марион Котийяр

Даже друзьям вроде режиссера Кристофера Нолана Леонардо Ди Каприо не делает скидок. За участие в фильме «Начало» Лео заработал $50 млн., а его экранная возлюбленная, хотя и мелькала в кадре не так часто, как Ди Каприо, - $15 млн. Общие сборы фильма составили – $825 млн.

Киану Ривз и Кэри Энн-Мосс

Киану Ривз и представить не мог, что после съемок в «Матрице» он мог больше не ходить на пробы. Зачем работать, когда за один фильм ты получаешь $126 млн., учитывая то, что в прокате «Матрица: Перезагрузка» собрала $742 млн. Возлюбленная Нео Тринити, которую сыграла Кэрри-Энн Мосс, хотя и заработала в 10 раз меньше, но, оставшись в проекте, принесла ему неплохие сборы.

Сара Джессика Паркер и Крис Нот