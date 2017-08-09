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    09 августа 2017

    Вуди Аллен зажигает новую звезду

    Селена Гомес подписала контракт с Вуди Алленом

    25-летняя певица вернется к истокам - она вновь будет сниматься в кино. Но теперь всё по-взрослому: режиссёр картины маэстро интеллектуального юмора Вуди Аллен, а её напарница - одна из самых ярких звезд Голливуда Эль Фаннинг, известная нам по «Роковому Искушению» Софии Копполы, «Неоновому демону» и «Малефисенте».

    Селена Гомес подписала контракт с Вуди АлленомФОТОgetty images

    Пока мало что известно о фильме четырехкратного обладателя премии Оскар, даже его название, как это обычно и бывает с большинством фильмов Вуди. Знаем только, что, как и уже полюбившаяся «Светская жизнь» и ожидаемый всеми «Колесо чудес», фильм будет выпущен Amazon Studios.

    К слову, премьера «Колеса чудес» с Джастином Тимберлейком, Кейт Уинслет, Джеймсом Белуши и Джуно Темпл состоится на Нью-Йоркском кинофестивале, в России лента попадёт в кинопрокат 7 декабря.

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