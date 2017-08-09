Вуди Аллен зажигает новую звезду

25-летняя певица вернется к истокам - она вновь будет сниматься в кино. Но теперь всё по-взрослому: режиссёр картины маэстро интеллектуального юмора Вуди Аллен , а её напарница - одна из самых ярких звезд Голливуда Эль Фаннинг , известная нам по « Роковому Искушению» Софии Копполы , « Неоновому демону » и « Малефисенте ».

Пока мало что известно о фильме четырехкратного обладателя премии Оскар, даже его название, как это обычно и бывает с большинством фильмов Вуди. Знаем только, что, как и уже полюбившаяся «Светская жизнь» и ожидаемый всеми «Колесо чудес», фильм будет выпущен Amazon Studios.