Все сложно: 10 фильмов о любовных многоугольниках

Вики Кристина Барселона

Горячие испанцы всегда нарасхват. За страстного художника в исполнении Хавьера Бардема борются сразу три женщины, да какие! Скарлетт Йоханссон, Ребекка Холл, Пенелопа Крус – у Вуди Аллен фантастическое чутье на талантливых актрис. Вечный разрушитель стереотипов, он даже самых консервативных зрителей заставит на время усомниться в нежизнеспособности идеи «семьи втроем». Картина, как всегда у Аллена, получилась смешной и умной одновременно.

Дневник его жены

Фильм Алексея Учителя по сценарию Авдотьи Смирновой рассказывает о последнем периоде жизни классика русской литературы Ивана Бунина. В большом доме писателя во Франции царит любовный хаос: на одной территории приходится уживаться жене Бунина, его любовнице, а также молодому ученику Ивана Алексеевича, который влюблен в супругу своего наставника. И без того непростая любовная схема окончательно запутывается вместе с появлением в особняке знаменитой оперной певицы Марго. Чем закончится эта сложная и совсем нелитературная история – стоит увидеть самим.

Коммуна

Строительство коммунизма в отдельно взятом доме в Копенгагене проходит в лучших традициях 1920-х годов, когда вслед за обобществлением собственности настает и обобществление личных отношений. Лидер небольшой современной коммуны, устав от жены, решает, что может спокойно приводить в особняк свою молодую любовницу. Классическая драма любовного треугольника разворачивается на глазах всей коммуны: чью сторону займет общество – того и правда. Проигравшему не останется ничего, кроме как уйти из старинного особняка.

Бриджит Джонс 3

Любовные приключения Бриджит Джонс продолжаются не первый год, и даже накануне рождения ребенка не оставляют неутомимую героиню. Нелепость ситуации заключается в том, что она не знает, кто является отцом ее ребенка. Хуже того, она даже не знает, кого из двух потенциальных пап любит больше. Поиску ответов на эти почти что вечные (в случае с Бриджит Джонс) вопросы и посвящена третья часть истории. И смех, и слезы! Стоит отметить и поразительную терпеливость мужчин, попавших вместе с персонажем Рене Зеллвегер в столь щепетильное положение.

Большой всплеск

Вольный пересказ на современный лад знаменитого фильма «Бассейн» 1969 года с Аленом Делоном и Роми Шнайдер в главных ролях. На этот раз в уединенном особняке развернется любовная драма между отошедшей от дел рок-звездой в исполнении Тильды Суинтон, вечно молодым продюсером (Рэйф Файнс), фотографом (Маттиас Шонартс) и юной распущенной красоткой (Дакота Джонсон). Под раскаленным голубым небом кипят нешуточные страсти: наблюдать за разворачивающимся сюжетом безумно увлекательно. Главная загадка – все ли выберутся живыми из этого райского уголка?

Служанка

Провокационная лента от южнокорейского режиссера Пан Чахн-ука завораживает откровенностью и запутанным детективным сюжетом. В любовной игре не на жизнь, а на смерть, замешана богатая аристократка, ее безумный дядя, служанка семьи и заезжий авантюрист. Отличная история с неожиданными поворотами не отпустит до самого конца: главное, стоит учесть, что определение «провокационное кино», в данном случае, не просто оборот речи.

Лучшее время года

В тихом омуте черти водятся: трагическая история странной любви двух женщин к одному мужчине снята подчеркнуто холодно и отстраненно. Сценарий Ивана Вырыпаева, одного из главных современных драматургов, в руках режиссера Светланы Проскуриной из жанра «театра абсурда» превращается в рассказ о жизни трех запутавшихся в себе людей. Отличный пример авторского российского кино.

Мечтатели

Конечно, ни одна подборка фильмов о запутанных любовных взаимоотношениях не может обойтись без «Мечтателей» итальянского классика Бернардо Бертолуччи. Фильм-манифест в защиту молодости, свободы и творчества принес известность талантливым актерам: Еве Грин, Майклу Питту и Луи Гаррелю. Пересказывать сюжет не будем: в данном случае, один раз увидеть уж точно лучше, чем сто раз услышать.

Любовь и дружба

Неожиданный любовный треугольник разворачивается в фильме, снятом по роману Джейн Остин «Леди Сьюзан». Красивая и очень хитрая английская дама в исполнении Кейт Бекинсейл (про тонкую актерскую игру которой все успели забыть за время франшизы «Другой мир») не может решить, кому стоит выйти замуж за молодого аристократа из богатого знатного рода: ей самой или ее дочери? Смешной и очень ироничный фильм с участием Хлои Севиньи и Стивена Фрая – прекрасный выбор для того, чтобы провести отличный вечер в хорошей компании.

Две женщины