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28 декабря 2016

«Викинг»: 10 фактов о фильме, которые вы не знали

Составляем список интересных и неожиданных подробностей об одной из главных премьер отечественного кинематографа в этом году

1. Общий бюджет ленты составил 1 250 000 000 рублей. Для сравнения: на создание фильма «Экипаж» было потрачено в два раза меньше средств, а на «Притяжение» Федора Бондарчука – в три раза.

2. Подготовка к работе над фильмом длилась шесть лет: замысел проекта появился в далеком 2009 году. Все это время режиссер Андрей Кравчук собирал сведения о князе Владимире для придания картине исторической достоверности.

3. Сюжет фильма основан на древнерусском произведении «Повесть временных лет», а также на текстах скандинавских мифов и легенд.

4. Действия, показанные в «Викинге», происходят тысячу лет назад – в X веке.

«Викинг»: 10 фактов про фильм, которые вы не знали
«Викинг»: 10 фактов про фильм, которые вы не знали

5. Съемки проходили на территории Крыма – работа над проектом, в основном, проходила летом, так что для актеров, укутанных в меховые шубы и шерстяные одежды, она была по-настоящему «жаркой».

6. Для «Викинга» было построено шесть уникальных павильонов декораций: как признаются актеры, все это напоминало настоящий древний город.

7. Несколько слов об образах: всего для фильма было сшито более полутора тысяч уникальных исторических костюмов.

8. На главную роль претендовали многие актеры, в том числе Сергей Безруков, однако утвержден был Данила Козловский.

«Викинг»: 10 фактов про фильм, которые вы не знали
«Викинг»: 10 фактов про фильм, которые вы не знали

9. Продюсерами кино выступили Константин Эрнст и Анатолий Максимов

10. Саундтрек к фильму написали композитор Игорь Мативенко и автор музыки к блокбастеру «Экипаж» Артем Васильев.


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