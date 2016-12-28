«Викинг»: 10 фактов о фильме, которые вы не знали

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Составляем список интересных и неожиданных подробностей об одной из главных премьер отечественного кинематографа в этом году
1. Общий бюджет ленты составил 1 250 000 000 рублей. Для сравнения: на создание фильма «Экипаж» было потрачено в два раза меньше средств, а на «Притяжение» Федора Бондарчука – в три раза.
2. Подготовка к работе над фильмом длилась шесть лет: замысел проекта появился в далеком 2009 году. Все это время режиссер Андрей Кравчук собирал сведения о князе Владимире для придания картине исторической достоверности.
3. Сюжет фильма основан на древнерусском произведении «Повесть временных лет», а также на текстах скандинавских мифов и легенд.
4. Действия, показанные в «Викинге», происходят тысячу лет назад – в X веке.
5. Съемки проходили на территории Крыма – работа над проектом, в основном, проходила летом, так что для актеров, укутанных в меховые шубы и шерстяные одежды, она была по-настоящему «жаркой».
6. Для «Викинга» было построено шесть уникальных павильонов декораций: как признаются актеры, все это напоминало настоящий древний город.
7. Несколько слов об образах: всего для фильма было сшито более полутора тысяч уникальных исторических костюмов.
8. На главную роль претендовали многие актеры, в том числе Сергей Безруков, однако утвержден был Данила Козловский.
9. Продюсерами кино выступили Константин Эрнст и Анатолий Максимов
10. Саундтрек к фильму написали композитор Игорь Мативенко и автор музыки к блокбастеру «Экипаж» Артем Васильев.
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