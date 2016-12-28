«Викинг»: 10 фактов о фильме, которые вы не знали

1. Общий бюджет ленты составил 1 250 000 000 рублей. Для сравнения: на создание фильма «Экипаж» было потрачено в два раза меньше средств, а на «Притяжение» Федора Бондарчука – в три раза.

2. Подготовка к работе над фильмом длилась шесть лет: замысел проекта появился в далеком 2009 году. Все это время режиссер Андрей Кравчук собирал сведения о князе Владимире для придания картине исторической достоверности.

3. Сюжет фильма основан на древнерусском произведении «Повесть временных лет», а также на текстах скандинавских мифов и легенд.

4. Действия, показанные в «Викинге», происходят тысячу лет назад – в X веке.