В Сети появился третий тизер продолжения "50 оттенков серого"

До премьеры продолжения нашумевшей экранизации эротического романа «50 оттенков серого» осталось меньше двух месяцев, и создатели картины продолжают разжигать любопытство зрителей свежими нарезками кадров из фильма. Так, в сети появился очередной тизер «На пятьдесят оттенков темнее», где героиню Дакоты Джонсон одолевают бывшие пассии ее избранника, а тот в свою очередь пытается укротить своих внутренних демонов. Жаркие любовные сцены, разумеется, в сюжете также присутствуют. Более того, по словам Джейми Дорнана и его партнерши по фильму, в этой части трилогии постельные сцены обещают быть более откровенными и чувственными, чем в прошлый раз.

Как и первую часть, вышедшую на экраны два года назад, продолжение «50 оттенков серого» зрители смогут увидеть в преддверии Дня всех влюбленных 9 февраля.