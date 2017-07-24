В сети появился первый трейлер фильма «Тор: Рагнарек»

В минувшие выходные на Международном ежегодном фестивале Comic-Con в Сан-Диего состоялась премьера полного трейлера очередной части франшизы о супергероях Вселенной Marvel «Тор: Рагнарек». Всего за сутки новое видео посмотрели более 17 миллионов человек. Помимо уже знакомых Криса Хемсворта в роли скандинавского бога Тора и Тома Хиддлстона в образе его сводного брата Локи, в ролике большое внимание уделяется богине смерти Хеле, главному отрицательному персонажу картины, которую сыграла обладательница двух премий «Оскар» Кейт Бланшетт.

Напомним, премьера фильма «Тор: Рагнарек» состоится 3 ноября.