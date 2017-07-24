В сети появился первый трейлер фильма «Тор: Рагнарек»

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За сутки проморолик посмотрели более 17 миллионов человек
В минувшие выходные на Международном ежегодном фестивале Comic-Con в Сан-Диего состоялась премьера полного трейлера очередной части франшизы о супергероях Вселенной Marvel «Тор: Рагнарек». Всего за сутки новое видео посмотрели более 17 миллионов человек. Помимо уже знакомых Криса Хемсворта в роли скандинавского бога Тора и Тома Хиддлстона в образе его сводного брата Локи, в ролике большое внимание уделяется богине смерти Хеле, главному отрицательному персонажу картины, которую сыграла обладательница двух премий «Оскар» Кейт Бланшетт.
Напомним, премьера фильма «Тор: Рагнарек» состоится 3 ноября.
Постер фильма «Тор: Рагнарек»
Постер фильма «Тор: Рагнарек»