В сети появился новый трейлер «Спасателей Малибу»

Уже недолго осталось ждать ремейка культового сериала 90-х «Спасатели Малибу» — мировая и российская премьеры намечены на май. А пока продюсеры картины продолжают подпитывать интерес публики короткими тизерами с участием группы в ярких купальниках в лице Дуэйна Джонсона, Зака Эфрона, Александры Даддарио, Келли Рорбах, а также их экранной соперницы, индийской красотки Приянки Чопры. Сюжетные перипетии обещают нескучный замес: спасатели береговой службы волею случая узнают, что на их пляж посягает нефтяная компания, которая собирается разрушить всю инфраструктуру побережья, преследуя, разумеется, свой корыстный интерес. Помешать их коварным планам возьмется команда спасателей Митча Бьюкеннона (Дуэйн Джонсон), которая ради благой миссии буквально пройдет и огонь, и воду, и медные трубы.