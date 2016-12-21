В сети появился новый фильм Ренаты Литвиновой

Короткометражный фильм «Ну, простите!» Ренаты Литвиновой был снят специально для ежегодного благотворительного аукциона «Action!», где и ушел с молотка в начале декабря. Теперь оценить работу режиссера получил возможность и массовый зритель, ведь полная версия фильма появилась в сети.

Как известно, главную роль в картине исполнили Константин Хабенский и Софья Заика — они разыграли ссорящуюся пару в кафе. Роль девушки, наблюдающей за этой сценой за соседним столиком, сыграла юная дочь режиссера Ульяна Добровская. Кстати, и сама Рената Литвинова появляется в сюжете — смотрим!