В Лос-Анджелесе объявили номинантов премии «Эмми»

У сериала «Игра престолов» появился серьезный конкурент в борьбе за бесспорный культовый статус и количество престижных номинаций. Речь о фантастической драме «Мир Дикого Запада», которой достались 22 номинации на премию «Эмми». Об этом стало известно накануне в ходе объявления списка кандидатов на главную телевизионную награду. «Мир Дикого Запада», действие которого разворачивается в парке развлечений, где трудятся андроиды, стал большим хитом текущего сезона, а игра Энтони Хопкинса мало кого оставила равнодушным. В том числе и экспертов Американской телевизионной академии, номинировавшей актера в категории «Лучшая мужская роль в драматическом сериале».

«Мир Дикого Запада»

Впрочем, «Мир Дикого Запада» — не единственный фаворит нынешней сериальной гонки. В затылок ему дышат «Вражда» и «Очень странные дела», получившие по 18 номинаций, «Вице-президент» (17 номинаций), «Большая маленькая ложь» и «Фарго», которые заработали по 16 номинаций. Среди тех, кто может рассчитывать на звание лучшего драматического сериала: «Лучше звоните Солу», «Рассказ служанки», «Карточный домик». За статус лучшей комедии будут сражаться «Атланта», «Черная комедия», «Мастер не на все руки», «Американская семейка», «Кремниевая долина», «Несгибаемая Кимми Шмидт», «Вице-президент». Лучшим актером драмы может стать Мэттью Риз («Американцы»), Боб Оденкерк («Лучше звоните Солу»), Кевин Спейси («Карточный домик»), Лив Шрайбер («Рэй Донован»), Энтони Хопкинс («Мир Дикого Запада»), Стерлинг Браун и Майло Вентимилья («Это мы»). «Лучшая драматическая актриса» — в этой категории конкурентами оказались Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство»), Клэр Фой («Корона»), Элизабет Мосс («Рассказ служанки»), Кери Рассел («Американцы»), Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого Запада»), Робин Райт («Карточный домик»).

«Вражда»

«Очень странные дела»

Характерной особенностью этого сезона стало заметно выросшее число занятых в сериалах актеров первой лиги (не в смысле популярности, а в смысле статуса): во «Вражде» сыграли Джессика Лэнг и Сьюзен Сарандон, в «Большой маленькой лжи» — Николь Кидман и Риз Уизерспун. Церемония вручения наград премии «Эмми» пройдет ‪17 сентября‬ в Лос-Анджелесе и станет 69 по счету. Интересно, что прежний фаворит «Эмми», сериал «Игра престолов», на этот раз остался без номинаций.