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21 декабря 2016

В Disney объявили о съемках фильма «Мэри Поппинс возвращается»

Вторая часть истории про знаменитую няню появится на экранах в конце 2018 года

Настоящий подарок всем поклонником известной детской книги, написанной Памелой Трэверс, готовит студия Disney. Спустя полвека после выхода экранизации первой части приключений Мэри Поппинс, в Америке приступили к съемкам продолжения.

За дело взялась по-настоящему звездная команда во главе с режиссером Робом Маршаллом, который знаменит музыкальными фильмами, такими как «Чикаго», «Девять», «Чем дальше в лес…». Главную роль сыграет Эмили Блант: также в ленте примут участие Колин Ферт и Мэрил Стрип. Выход фильма запланирован на 23 декабря 2018 года.

Напомним, что история знаменитой няни не раз так или иначе привлекала внимание режиссеров во всем мире. Кроме американской экранизации 1964 года большим успехом в нашей стране пользуется советский фильм «Мэри Поппинс, до свидания» 1983 года. А в 2013 году вышел биографический фильм о Памеле Трэверс: «Спасите мистера Бэнкса» с Томом Хэнксом и Эммой Томпсон в главных ролях.

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