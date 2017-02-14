Удовольствие для эстетов: 10 завораживающе красивых фильмов

Интерьеры

Ив – женщина с идеальным вкусом. Артур – ее муж. У пары три взрослые дочери, каждая из которых по-своему талантлива. Казалось бы, все отлично, тем более, что семья по-настоящему богата, и можно жить в свое удовольствие. Однако Артур устал от Ив, и решает уйти из семьи: вместо совершенной, но страдающей жены он нашел себе жизнерадостную, пусть и очень обычную, женщину. Драме расставания и посвящен фильм, в котором снялись блистательные актрисы: Джеральдин Пейдж, Дайан Китон и Мэри Бет Херт. Картина получила 5 номинаций на «Оскар», в том числе, за лучшие декорации. Фильм безупречен с точки зрения выстроенных интерьеров (которые помимо красоты несут и смысловую, сюжетообразующую нагрузку), и точно понравится всем поклонникам минимализма.

Вожделение

Фильм от оскороносного режиссера Энга Ли о сопротивлении Китая японской оккупации во время Второй мировой войны. Картина удостоилась нескольких номинаций на престижных мировых кинопремиях за лучшую операторскую работу и работу по костюмам. Есть за что – лента может служить редким примером стиля в одежде 1940-ых годов. 1930-ые и 1950-ые отлично изучены мировым кинематографом, а вот десятилетие между этими эпохами освещено далеко не так хорошо (по понятным причинам). Фильм «Вожделение» помимо прекрасного сюжета интересен как раз тем, что он старается заполнить эту лакуну.

Запределье

Съемки фильма индийского режиссера Тарсема Сингха проходили в 26 разных уголках планеты и 18 странах мира. Практически полностью лишенная компьютерной графики, лента завораживает своей настоящей, а не нарисованной красотой. По сюжету, главный герой картины – каскадер, получивший тяжелую травму во время съемок, в результате чего оказался парализованным – сочиняет в госпитале сказку для маленькой девочки. История постепенно переплетается с реальностью, затягивая зрителя в придуманный странный мир. Кстати, безупречный визуальный ряд фильма несколько раз в своих интервью отмечала Рената Литвинова – уж ей в этом вопросе можно поверить!

Великая красота

Конечно, историю про скучающего писателя и циника, живущего в Риме, знает, наверное, каждый – но список самых безупречных фильмов никак не может обойтись без упоминания «Великой красоты». Один из главных режиссеров современной Европы, Паоло Соррентино на новый лад пересказал «Сладкую жизнь» Федерико Феллини. Идеальная операторская работа, ироничные замечания по поводу актуального искусства (в данном случае – по поводу Марины Абрамович), остроумные диалоги и блестящая актерская игра Тони Сервилло – все это делает ленту обязательной к просмотру. Картина была высоко оценена и киноакадемиками, которые наградили его «Оскаром» за «лучший фильм на иностранном языке».

Шепоты и крики

Фильм культового шведского режиссера Игмара Бергмана относится к тем лентам, к которым нужно себя подготовить: восприятие настоящего искусства, на самом деле, тоже работа. Картина получила «Оскар» за лучшую операторскую работу и считается профессионалами кино безупречной с точки зрения выстроенных кадров. На фоне идеально продуманных декораций разворачивается история о том, как люди переживают смертельную болезнь своего родственника: как это меняет их самих и атмосферу вокруг.

Весна, лето, осень, зима... и снова весна

Обладатель «Золотого льва» венецианского кинофестиваля, южнокорейский режиссер Ким Ки Дук прославился благодаря жестокости и красоте своих фильмов. Лента «Весна, лето, осень, зима… и снова весна» хороша своей неспешностью и созерцательностью: редко когда живописные картины природы запечатлены в фильмах с такой же любовью, как в данном случае. Идеально для просмотра медленным долгим вечером.

Вечность

Еще один абсолютно созерцательный фильм в нашем списке: лента вьетнамо-французского режиссера Чан Ань Ханга потрясающа именно красотой выстроенных кадров и отрешенностью. История нескольких поколений одной большой семьи рассказана почти что холодно, без эмоций. И только в том, как снята природа, как луч света скользит по зеленой траве, проявляется неподдельная жизнь, говорящая о той самой «Вечности».

Одинокий мужчина

Том Форд, отличный вкус которого давно никто не оспаривает, снял замечательный фильм, по уровню вполне соответствующий его дизайнерским коллекциям. Стиль 1960-ых витает в каждом кадре, продумано все: от причесок персонажей до галстука, который подбирает к своему образу главный герой фильма, профессор английской литературы Джордж.

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