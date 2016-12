Топ-10: лучшие фильмы 2016 года

А теперь — о самом главном. С 1 января по 31 декабря 2016 года в российский прокат вышли сотни новых фильмов, среди которых были и очень интересные, и очень хорошие, и два или три безоговорочно великих. Кинокритик ELLE, как всегда, выбирает десятку лучших из них.

№10 «Кловерфилд, 10»

(10 Cloverfield Lane)

Удачно притворившийся сиквелом «Монстро» превосходный психологический триллер о девушке (Мэри Элизабет Уинстед), просыпающейся в наручниках на полу железобетонного бункера, чей грозный хозяин (Джон Гудман в роли призового калибра) утверждает, что остальному миру пришел конец.

№9 «В поисках Дори»

(Finding Dory)

Не оставив никаких шансов еще одному вернувшемуся после долгого отсутствия забывчивому герою, пиксаровская рыбка—хирург Дори (Эллен ДеДженерес), возможно, уступила диснеевским «Моане» и «Зверополису» в оригинальности, зато уделала всех, включая Капитана Америку, став чемпионом американского проката.

№8 «Каждому свое»

(Everybody Wants Some!!)

Легкомысленный, но неотразимый шедевр вернувшегося к собственным корням Ричарда Линклейтера — одно из трех свидетельств того, что едва ли не самым продуктивным киножанром уходящего года внезапно оказался более или менее школьный мюзикл (см. также «Синг Стрит» и «Почти семнадцать»).

№7 «Прибытие»

(Arrival)

Научная фантастика года — впечатляющая и исполнением, и содержанием, и даже финальным «твистом» пронзительная медитация о важности общего языка и права на выбор. Дежурный бенефис Эми Адамс и режиссера Дени Вильнева (с которым продюсеры нового «Бегущего по лезвию», похоже, не ошиблись).

№6 «Новая эра Z»

(The Girl with All the Gifts)

Экономный, угрожающе рациональный и на удивление самобытный — насколько это в принципе возможно — хоррор на всегда востребованную тему зомби-апокалипсиса, которому пришлось отдуваться за целых полсезона как никогда унылых «Ходячих мертвецов». Феноменальный дебют юной Сеннии Нануа.

№5 «Бруклин»

(Brooklyn)

Согревавшая прошлой зимой элегантная мелодрама обо всем понемногу (но в первую очередь опять—таки о выборе) — доказавшая, в частности, что из хороших писателей (как Ник Хорнби) порой получаются отличные сценаристы, а из хороших юных актрис (как Сирша Ронан) — замечательные взрослые.

№4 «Выживший»

(The Revenant)

Красивейший фильм года — даром что снимает камера Эммануэля Любецки (награжденного третьим операторским «Оскаром» подряд) не самые фотогеничные вещи (занимаясь которыми, на своего истукана наиграл, наконец, и Леонардо ДиКаприо). Спорный, но дефицитный пример по—настоящему большого кино.

№3 «Любой ценой»

(Hell or High Water)

Здорово написанный, мастерски снятый, превосходно сыгранный и довольно злободневный неовестерн о братьях (Крис Пайн и Бен Фостер), грабящих банки в техасской глуши, и взявшем их след пожилом рейнджере (Джефф Бриджес в роли, которая вполне может принести ему второй «Оскар»).

№2 «В центре внимания»

(Spotlight)

Законный обладатель самого главного «Оскара» по итогам прошлого года — собравшая колоссальный актерский ансамбль (Майкл Китон, Марк Раффало, Рейчел МакАдамс, Лив Шрайбер — и это только лучшие из многих) скрупулезная, но захватывающая драма о всамделишном журналистском расследовании.

№1 «Стив Джобс»

(Steve Jobs)

Вышедший в российский прокат 1 января и так и оставшийся непревзойденным разговорный триллер (именно так сценарист Аарон Соркин традиционно понимает понятие «байопик») о воссозданных Соркином и режиссером Дэнни Бойлом трех днях из жизни Стива Джобса (Майкл Фассбендер в роли, доказывающей, что именно он — лучший актер своего поколения).

Ну а чтобы мало не показалось, вот еще десять фильмов, которые поспорили бы как минимум за место в Топ-10 — выйди они в 2016 году не только в заокеанский, но и в отечественный прокат: