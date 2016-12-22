Топ-10: лучшие фильмы 2016 года

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10 главных побед российского проката в уходящем году — и еще 10 отличных новых фильмов, которые в России не показали
А теперь — о самом главном. С 1 января по 31 декабря 2016 года в российский прокат вышли сотни новых фильмов, среди которых были и очень интересные, и очень хорошие, и два или три безоговорочно великих. Кинокритик ELLE, как всегда, выбирает десятку лучших из них.
(10 Cloverfield Lane)
Удачно притворившийся сиквелом «Монстро» превосходный психологический триллер о девушке (Мэри Элизабет Уинстед), просыпающейся в наручниках на полу железобетонного бункера, чей грозный хозяин (Джон Гудман в роли призового калибра) утверждает, что остальному миру пришел конец.
(Finding Dory)
Не оставив никаких шансов еще одному вернувшемуся после долгого отсутствия забывчивому герою, пиксаровская рыбка—хирург Дори (Эллен ДеДженерес), возможно, уступила диснеевским «Моане» и «Зверополису» в оригинальности, зато уделала всех, включая Капитана Америку, став чемпионом американского проката.
(Everybody Wants Some!!)
Легкомысленный, но неотразимый шедевр вернувшегося к собственным корням Ричарда Линклейтера — одно из трех свидетельств того, что едва ли не самым продуктивным киножанром уходящего года внезапно оказался более или менее школьный мюзикл (см. также «Синг Стрит» и «Почти семнадцать»).
(Arrival)
Научная фантастика года — впечатляющая и исполнением, и содержанием, и даже финальным «твистом» пронзительная медитация о важности общего языка и права на выбор. Дежурный бенефис Эми Адамс и режиссера Дени Вильнева (с которым продюсеры нового «Бегущего по лезвию», похоже, не ошиблись).
(The Girl with All the Gifts)
Экономный, угрожающе рациональный и на удивление самобытный — насколько это в принципе возможно — хоррор на всегда востребованную тему зомби-апокалипсиса, которому пришлось отдуваться за целых полсезона как никогда унылых «Ходячих мертвецов». Феноменальный дебют юной Сеннии Нануа.
(Brooklyn)
Согревавшая прошлой зимой элегантная мелодрама обо всем понемногу (но в первую очередь опять—таки о выборе) — доказавшая, в частности, что из хороших писателей (как Ник Хорнби) порой получаются отличные сценаристы, а из хороших юных актрис (как Сирша Ронан) — замечательные взрослые.
(The Revenant)
Красивейший фильм года — даром что снимает камера Эммануэля Любецки (награжденного третьим операторским «Оскаром» подряд) не самые фотогеничные вещи (занимаясь которыми, на своего истукана наиграл, наконец, и Леонардо ДиКаприо). Спорный, но дефицитный пример по—настоящему большого кино.
(Hell or High Water)
Здорово написанный, мастерски снятый, превосходно сыгранный и довольно злободневный неовестерн о братьях (Крис Пайн и Бен Фостер), грабящих банки в техасской глуши, и взявшем их след пожилом рейнджере (Джефф Бриджес в роли, которая вполне может принести ему второй «Оскар»).
(Spotlight)
Законный обладатель самого главного «Оскара» по итогам прошлого года — собравшая колоссальный актерский ансамбль (Майкл Китон, Марк Раффало, Рейчел МакАдамс, Лив Шрайбер — и это только лучшие из многих) скрупулезная, но захватывающая драма о всамделишном журналистском расследовании.
(Steve Jobs)
Вышедший в российский прокат 1 января и так и оставшийся непревзойденным разговорный триллер (именно так сценарист Аарон Соркин традиционно понимает понятие «байопик») о воссозданных Соркином и режиссером Дэнни Бойлом трех днях из жизни Стива Джобса (Майкл Фассбендер в роли, доказывающей, что именно он — лучший актер своего поколения).
Ну а чтобы мало не показалось, вот еще десять фильмов, которые поспорили бы как минимум за место в Топ-10 — выйди они в 2016 году не только в заокеанский, но и в отечественный прокат:
«Синг Стрит» (Sing Street)
«Лунный свет» (Moonlight)
«Возмущение» (Indignation)
«Всевидящее око» (Eye in the Sky)
«Манчестер у моря» (Manchester by the Sea)
«Винер» (Weiner)
«Мисс Слоун» (Miss Sloane)
«Американская милашка» (American Honey)
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