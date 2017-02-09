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09 февраля 2017Степанов Сергей

Топ-10: главные премьеры Берлинале

10 самых многообещающих фильмов 67-го Берлинского кинофестиваля

9 февраля стартует 67-й Берлинале - первый из «большой тройки» (Венеция - Канны - Берлин) самых статусных кинофестивалей континента. Жюри основного конкурса возглавляет недавний лауреат «Золотого глобуса» Пол Верховен, ассистируют голландскому провокатору люди вроде Мэгги Джилленхол, Диего Луны и скандинавского художника Олафура Элиассона, а в списке привезенных в Берлин громких премьер выделяется «Логан» (или «Росомаха: Конец»). Эта и другие многообещающие новинки Берлинале - в рейтинге кинокритика ELLE.

№10 «Дом вице-короля»

(Viceroy's House)

№10 «Дом вице-короля»

За один из шести внеконкурсных показов Берлинале в ответе Гуриндер Чадха («Играй, как Бекхэм») с пышной исторической драмой о лорде Маунтбэттене (Хью Бонневилль из «Аббатства Даунтон») - последнем вице-короле Индии времен ее раздела. В роли леди Маунтбеттен - Джиллиан Андерсон.

№9 «След зверя»

(Pokot)

№9 «След зверя»

Новый фильм трижды номинированной на «Оскар» полячки Агнешки Холланд («Европа, Европа», «В темноте», избранные эпизоды «Прослушки», «Карточного домика» и «Любовников») - взятый в конкурс мрачный триллер о серии зверских убийств и подозреваемой в них пожилой женщине.

№8 «По ту сторону надежды»

(Toivon tuolla puolen)

№8 «По ту сторону надежды»

Еще один оскаровский номинант и фестивальный фаворит, финн Аки Каурисмяки («Жизнь богемы», «Человек без прошлого») возвращается в Берлин со своим первым фильмом за шесть лет - новой трагикомедией из обещанной им трилогии о буднях европейских портовых городов (здесь - при участии беженца из Сирии).

№7 «Вечеринка»

(The Party)

№7 «Вечеринка»

Возвращение англичанки Салли Поттер («Орландо», «Бомба»), собравшей феерический актерский ансамбль (Эмили Мортимер, Кристин Скотт Томас, Патришия Кларксон, Киллиан Мерфи, Бруно Ганц и Тимоти Сполл) и усадившей его за один обеденный стол - с непредсказуемыми последствиями.

№6 «Возвращение в Монток»

(Rückkehr nach Montauk)

№6 «Возвращение в Монток»

Еще более веский камбэк готовится совершить 77-летний Фолькер Шлендорф - земляк и современник Херцога, Вендерса и Фассбиндера, давным-давно выигравший «Оскар» и Золотую пальмовую ветвь Канн за «Жестяной барабан», а теперь сделавший романтическим героем Стеллана Скарсгарда.

№5 «Я вам не негр» / «Молодой Карл Маркс»

(I Am Not Your Negro) / (Le jeune Karl Marx)

№5 «Я вам не негр» / «Молодой Карл Маркс»

Сразу два фильма везет в Берлин бывший министр культуры Гаити Рауль Пек. Один из них, документальная лента об истории расизма в США, номинирована на «Оскар», а титульную роль во втором сыграл Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»). Музыку к обеим картинам написал россиянин Алексей Айги.

№4 «Позови меня своим именем»

(Call Me by Your Name)

№4 «Позови меня своим именем»

Дебютировавший на «Сандэнсе» и покоривший заокеанских критиков фильм итальянца Луки Гуаданьино («Я - это любовь», «Большой всплеск») - снятая на родине режиссера драма о летнем романе подростка (Тимоти Чаламет из телесериала «Родина») и существенно более взрослого мужчины (Арми Хаммер).

№3 «Ужин»

(The Dinner)

№3 «Ужин»

Пожалуй, самый интригующий пункт конкурсной программы - герметичный триллер по мотивам одноименного бестселлера, который должен был стать режиссерским дебютом Кейт Бланшетт, но в итоге попал в надежные руки Орена Мовермана («Посланник»). В главных ролях - Ричард Гир, Лора Линни, Стив Куган и Ребекка Холл.

№2 «Логан»

(Logan)

№2 «Логан»

Самая громкая из премьер Берлинале - это, спору нет, «Логан», завершение трилогии о Росомахе и официальное прощание Хью Джекмана с прославившей его ролью (хотя Райан Рейнольдс надеется уговорить Хью разделить экран с Дэдпулом). Режиссер Джеймс Мэнголд («Прерванная жизнь», «Переступить черту») обещает ни много ни мало постапокалиптическую драму.

№1 «Затерянный город Z»

(The Lost City of Z)

№1 «Затерянный город Z»

И, наконец, один из самых многообещающих фильмов не месяца, но года - рассказанная впервые покинувшим родной Нью-Йорк Джеймсом Греем («Ярды», «Любовники») история реального британского путешественника (Чарли Ханнэм, «Сыны анархии»), бесследно сгинувшего в амазонских джунглях. В других ролях - Сиенна Миллер, Роберт Паттинсон и новый Человек-паук Том Холланд.

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