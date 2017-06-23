Табель о рангах: звезды сериала «Фарго»

Поставив не жирную точку, но интригующий знак вопроса, закончился третий сезон вдохновленного фильмографией братьев Коэн телесериала «Фарго». Под вопросом и будущее шоу — обреченного на очередную горсть номинаций на «Эмми», но не продленного на очередной сезон, поскольку его создатель Ной Хоули не уверен, что он вообще будет. Надеясь, что четвертая глава антологии — это все же вопрос времени, кинокритик ELLE расставил по ранжиру звезд третьей.

№10

Горан Богдан

Свое место в Топ-10 массивный хорват должен как минимум разделить с его агентом, неведомым образом выторговавшим своему клиенту одну из пяти главных (если верить титрам, а не экранному времени) ролей — беспощадного русского головореза, впервые упоминаемого в вещем для всего сезона прологе, но в самый ответственный момент бесследно исчезающего.

№9

Скут МакНери

Куда менее эффективным, но еще более запоминающимся — то есть, абсолютно коэновским — оказался герой МакНери (похитителя сцен из «Операции «Арго» и «Ограбления казино»), с разгильдяйства которого начинается очередной отсчет покойников. Не задержавшись в сериале надолго, Скут исполнил первое из ярких камео, на которые третий сезон «Фарго» оказался как никогда щедр.

№8

Рэй Уайз

Самую весомую из эпизодических ролей — где-то оригинальную, отчасти списанную с героя Сэма Эллиотта из «Большого Лебовски» — сыграл ни много ни мало отец Лоры Палмер из «Твин Пикса» в роли путешественника Пола Маррана, одаривающего одну из главных героинь «Фарго» судьбоносным советом и озадачивающего другую любопытным парадоксом.

№7

Расселл Харвард

За сюжетную связь между сезонами «Фарго» на сей раз в ответе Харвард — глухой киллер (и нечаянная икона стиля) по прозвищу Мистер Гаечный Ключ, появляющийся, когда его не ждали, и играющий в итоге довольно существенную роль. Актерская карьера, начавшаяся с фильма «Нефть» (где экранным отцом Расселла был сам Дэниел Дей-Льюис), заурядной быть не может.

№6

Оливия Сандовал

Главным открытием третьего сезона «Фарго» можно считать взявшуюся более-менее из ниоткуда Сандовал в небольшой, но важной роли Винни Лопес — разговорчивой полицейской, оказывающей как профессиональную, так и моральную поддержку своей более опытной коллеге Глории (Кэрри Кун, к которой мы, конечно же, еще вернемся).

№5

Майкл Стулбарг

Второй после Билли Боба Торнтона актер, сыгравший большие роли и у Коэнов (в «Серьезном человеке»), и в расшаркивающемся перед ними сериале, трудяга Стулбарг брался в этом сезоне за самую неблагодарную работу — от участия в высшей степени сомнительных чаепитиях до амплуа посредника между двумя Юэнами МакГрегорами — и всюду преуспел.

№4

Мэри Элизабет Уинстед

Браво стартовавшая (ровно десять лет назад, ролями девушек в беде у Тарантино и в «Крепком орешке»), после чего заметно забуксовавшая, карьера Уинстед выходит на новый виток — за прошлогодним «Кловерфилдом, 10» последовал еще более самоуверенный выход в роли влюбленной в бридж, одного из МакГрегоров и неприятности Никки Сванго.

№3

Дэвид Тьюлис

Вселенское зло и так называемую «изменчивость правды» в этом сезоне олицетворял красноречивый, но глубоко неприятный тип, подобного которому ни в «Фарго», ни у Коэнов особенно не припомнить (даром что у братьев — в «Большом Лебовски» — Тьюлис уже кривлялся). Козырнув гнилыми зубами и такими же привычками, англичанин уверенно прошел пробы на роль злодея в бондиане.

№2

Юэн МакГрегор

Один из лучших (и самых недооцененных) актеров своего (и любого другого) поколения, МакГрегор законно рекламировался как потенциальный MVP сезона задолго до его премьеры и не подвел: тема непростых взаимоотношений двух героев Юэна, холеного «короля парковок Миннесоты» и его помятого брата-неудачника, раскрыта с присущим шотландцу спокойным блеском.

№1

Кэрри Кун