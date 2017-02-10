Стали известны подробности фильма «50 оттенков свободы»

Сиквел экранизации романа Э.Л. Джеймс, фильм «На 50 оттенков темнее», вышел только вчера, 9 февраля, однако создатели саги уже раскрыли некоторые подробности финального третьего фильма. Премьера ленты состоится ровно через год, ‪9 февраля 2018-го‬. Фильм уже отснят: съемки второй и третьей части велись параллельно. В отличие от многих экранизаций книжных бестселлеров, например антиутопии «Голодные игры», финал этой истории не будут разбивать на два фильма.

Кадр из фильма «50 оттенков серого»

Дакота Джонсон и Джейми Дорнан вернутся к ролям студентки Анастейши Стил и бизнесмена Кристиана Грея. Также в фильме мы снова увидим Эрика Джонсона в роли бывшего босса Анастейши Джека Хайда, Риту Ору в образе сестры Кристиана Мии и Люка Граймса, исполнителя роли брата Грея Эллиота. Кроме того, Макс Мартини вновь сыграет телохранителя Кристиана Грея, Тейлора. В числе новых персонажей — издатель книги Анастейши Бойс Фокс (Тайлер Хеклин), архитектор Джиа Маттео (Ариэль Кеббел) и телохранитель Сойер (Брэнт Догерти).

Кадр из фильма «На 50 оттенков темнее»