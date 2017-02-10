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10 февраля 2017

Стали известны подробности фильма «50 оттенков свободы»

Дата выхода, актерский состав и детали сюжета третьей части эротической мелодрамы «50 оттенков серого»

Сиквел экранизации романа Э.Л. Джеймс, фильм «На 50 оттенков темнее», вышел только вчера, 9 февраля, однако создатели саги уже раскрыли некоторые подробности финального третьего фильма.

Премьера ленты состоится ровно через год, ‪9 февраля 2018-го‬. Фильм уже отснят: съемки второй и третьей части велись параллельно. В отличие от многих экранизаций книжных бестселлеров, например антиутопии «Голодные игры», финал этой истории не будут разбивать на два фильма.

Кадр из фильма «50 оттенков серого»

Кадр из фильма «50 оттенков серого»

Дакота Джонсон и Джейми Дорнан вернутся к ролям студентки Анастейши Стил и бизнесмена Кристиана Грея. Также в фильме мы снова увидим Эрика Джонсона в роли бывшего босса Анастейши Джека Хайда, Риту Ору в образе сестры Кристиана Мии и Люка Граймса, исполнителя роли брата Грея Эллиота. Кроме того, Макс Мартини вновь сыграет телохранителя Кристиана Грея, Тейлора.

В числе новых персонажей — издатель книги Анастейши Бойс Фокс (Тайлер Хеклин), архитектор Джиа Маттео (Ариэль Кеббел) и телохранитель Сойер (Брэнт Догерти).

Кадр из фильма «На 50 оттенков темнее»

Кадр из фильма «На 50 оттенков темнее»

Осторожно, спойлер! По сюжету фильма «50 оттенков свободы» Кристиан и Анастейша наслаждаются семейной жизнью, пока внезапно не пропадает сестра Грея Миа.

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