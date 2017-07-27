Создатели сериала «Большая маленькая ложь» снимут второй сезон

Готовьте костюмы Одри Хепберн и выбирайте бокалы из небьющегося стекла — похоже, мы возвращаемся в Монтерей. Создатели нашумевшего сериала «Большая маленькая ложь», который в этом году номинирован на «Эмми» , собираются снимать второй сезон. По крайней мере, об этом недавно объявила президент канала HBO Кейси Блойс. Сейчас она ведет переговоры с Лианой Мориарти, автором одноименной книги, которая относится к идее положительно. «Создатели телеверсии книги спросили меня, смогу ли я придумать несколько новых сюжетных линий. Почему бы и нет? Новую книгу я не напишу, но с удовольствием занялась бы сценарием ».

Что касается исполнительниц главных ролей и продюсеров сериала Николь Кидман и Риз Уизерспун , они также готовы продолжать телепутешествие по городку на побережье океана. Единственной проблемой может стать отказ режиссера Жана Марка Валле, который изначально планировал снять первые три эпизода для первого сезона, но в итоге остался на съемочной площадке до конца. Однако и здесь создатели уверены — если Кидман и Уизерспун удалось заинтересовать его в первый раз, получится и теперь. «Думаю, во второй части важно затронуть историю Бонни (Зои Кравиц), а также Селесты (Кидман), которая переживает новый этап в своей жизни — она скорбит, но двигается дальше», — добавляет Лиана Мориарти.

Кстати, в одном из недавних интервью Николь Кидман призналась, что работа над сериалом далась ей непросто: она чувствовала себя истощенной и униженной, но знала, что подобные ощущения того стоят, ведь тысячи женщин каждый день переживают то же самое, что и ее героиня. Она и ее партнер по съемкам Александр Скарсгард «очень много работали над созданием динамики этого брака», чтобы в полной мере передать сложность ситуации.

Что ж, надеемся, что скоро информация о съемках второго сезона сериала подтвердится.