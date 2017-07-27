Создатели сериала «Большая маленькая ложь» снимут второй сезон

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Один из самых рейтинговых телефильмов года получит продолжение
Готовьте костюмы Одри Хепберн и выбирайте бокалы из небьющегося стекла — похоже, мы возвращаемся в Монтерей. Создатели нашумевшего сериала «Большая маленькая ложь», который в этом году номинирован на «Эмми», собираются снимать второй сезон. По крайней мере, об этом недавно объявила президент канала HBO Кейси Блойс. Сейчас она ведет переговоры с Лианой Мориарти, автором одноименной книги, которая относится к идее положительно. «Создатели телеверсии книги спросили меня, смогу ли я придумать несколько новых сюжетных линий. Почему бы и нет? Новую книгу я не напишу, но с удовольствием занялась бы сценарием».
Что касается исполнительниц главных ролей и продюсеров сериала Николь Кидман и Риз Уизерспун, они также готовы продолжать телепутешествие по городку на побережье океана. Единственной проблемой может стать отказ режиссера Жана Марка Валле, который изначально планировал снять первые три эпизода для первого сезона, но в итоге остался на съемочной площадке до конца. Однако и здесь создатели уверены — если Кидман и Уизерспун удалось заинтересовать его в первый раз, получится и теперь. «Думаю, во второй части важно затронуть историю Бонни (Зои Кравиц), а также Селесты (Кидман), которая переживает новый этап в своей жизни — она скорбит, но двигается дальше», — добавляет Лиана Мориарти.
Кстати, в одном из недавних интервью Николь Кидман призналась, что работа над сериалом далась ей непросто: она чувствовала себя истощенной и униженной, но знала, что подобные ощущения того стоят, ведь тысячи женщин каждый день переживают то же самое, что и ее героиня. Она и ее партнер по съемкам Александр Скарсгард «очень много работали над созданием динамики этого брака», чтобы в полной мере передать сложность ситуации.
Что ж, надеемся, что скоро информация о съемках второго сезона сериала подтвердится.
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