Скоро в кино: 7 премьер июля

«Человек-паук: Возвращение домой» (Spider-Man: Homecoming)

В прокате с 6 июля

Вторая за пять лет перезагрузка знаменитой франшизы, дающая слово третьему за декаду исполнителю титульной роли, 21-летнему англичанину Тому Холланду. Главный козырь совсем нового «Человека-паука» — это, понятно, его теперешняя включенность в кинематографическую вселенную Marvel: в самой весомой из второплановых ролей — Тони Старка — красуется Роберт Дауни-младший. До роли тети Мэй доросла тем временем неотразимая Мариса Томей, а за злодея тут вновь расправляющий крылья Майкл Китон.

«Планета обезьян: Война» (War for the Planet of the Apes)

В прокате с 13 июля

Новая серия еще одной франшизы, свою повторную перезагрузку уже пережившей: через два года после событий «Планеты обезьян: Революции» Цезарь (король mo-cap Энди Серкис) и его приматы сражаются с армией людей во главе с беспощадным Полковником (Вуди Харрельсон). В режиссерское кресло возвращается постановщик «Революции» Мэтт Ривз, а к армии Цезаря присоединяется Стив Зан (играющий отшельника шимпанзе по прозвищу Плохая обезьяна).

«Блокбастер»

В прокате с 13 июля

Вдохновленная реальной историей криминальная комедия, ставшая главным событием недавнего «Кинотавра»: автор «Блокбастера», бывший кинокритик и подающий надежды режиссер Роман Волобуев, пожелал убрать свое имя из титров, сославшись на творческие разногласия с продюсерами фильма. В главных ролях попутчиц поневоле — Светлана Устинова и Анна Чиповская, да и у них в подыгрыше (Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Михаил Ефремов, Светлана Ходченкова) тоже все хорошо.

«Дюнкерк» (Dunkirk)

В прокате с 20 июля

Возможно, главная премьера лета: Кристофер Нолан («Начало», «Интерстеллар», трилогия о Темном рыцаре) с военным триптихом (снятым с суши, моря и воздуха) о событиях операции «Динамо» — эвакуации английских, французских и бельгийских войск, ставшей одним из важнейших событий Второй мировой. В ролях — исключительно британские (и зачастую малоизвестные) актеры во главе с Кеннетом Браной, Марком Райлэнсом, Томом Харди (снова в наморднике) и экс-солистом One Direction Гарри Стайлсом.

«Взрывная блондинка» (Atomic Blonde)

В прокате с 27 июля

Многообещающий и неминуемый бенефис Шарлиз Терон в роли белокурого, бисексуального и стоит ли добавлять, что ослепительного ответа агенту 007 — ею же спродюсированный шпионский боевик от бывшего каскадера, сорежиссера первого «Джона Уика» и постановщика грядущего сиквела «Дэдпула» Дэвида Литча. В других ролях — Джеймс МакЭвой, Джон Гудман, София Бутелла и, поскольку дело происходит в Берлине времен окончания холодной войны, Тиль Швайгер.

«Роковое искушение» (The Beguiled)

В прокате с 27 июля

Один из лучших фильмов первой половины 2017 года — более или менее идеальный ремейк одноименной драмы Дона Сигела с Клинтом Иствудом, уже награжденный призом Канн лучшему режиссеру (София Коппола) и, хочется верить, имеющий шансы остаться на виду до начала призового сезона. В номинально главной роли раненого солдата северян, попадающего в южный пансион для девушек на исходе Гражданской войны, Иствуда заменил Колин Фаррелл, но у Копполы за рассказчиц, разумеется, девушки (во главе с Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фаннинг).

«2pac: Легенда» (All Eyez on Me)

В прокате с 27 июля