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Стиль жизни

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23 декабря 2016Степанов Сергей

Скоро в кино: 10 премьер января

Бен Аффлек вне закона, Мартин Скорсезе в Японии, главный фаворит «Оскара» и другие горячие точки январского кинопроката

«Кредо убийцы»

В прокате с 5 января

«Кредо убийцы»

Рождественский реюнион трио, ответственного за одну из самых выразительных на чьей угодно памяти экранизаций Шекспира: Майкла Фассбендера, Марион Котийяр и режиссера Джастина Курзеля, всего год назад осваивавших «Макбета», а теперь распиливающих 125-миллионный бюджет шагнувшей на большие экраны популярной видеоигры (при содействии не менее именитых Шарлотты Рэмплинг и Джереми Айронса).

«Ла-Ла Ленд»

В прокате с 12 января

«Ла-Ла Ленд»

По-прежнему главный фаворит «Оскара» - олдскульный мюзикл Дэмиена Шазелла («Одержимость») о романе джазового пианиста и начинающей актрисы в декорациях современного Лос-Анджелеса, вновь доказывающий идеальную экранную совместимость Райана Гослинга и Эммы Стоун. В других заметных ролях - оскароносный актер Дж.К. Симмонс и оскароносный певец Джон Ледженд.

«Закон ночи»

В прокате с 12 января

«Закон ночи»

Номинально причастная к оскаровскому пулу, но не понравившаяся, похоже, никому криминальная драма Бена Аффлека по мотивам одноименной книжки Денниса Лихейна (чья «Прощай, детка, прощай» стала дебютом Аффлека в режиссуре). Главную роль - терроризирующего Бостон времен «сухого закона» гангстера - сыграл сам Бен, в ролях поменьше отметились Эль Фэннинг, Сиенна Миллер, Зои Салдана, Скотт Иствуд и поп-звезда Мигель.

«По млечному пути»

В прокате с 12 января

«По млечному пути»

Первый за десять лет игровой фильм великого югославского режиссера Эмира Кустурицы - основанная на его же новелле из мало кому знакомого киноальманаха «Разговоры с богами» история человека (сам Кустурица) и его страны (Боснии). В роли своей возлюбленной явно не страдающий заниженной самооценкой режиссер снял итальянскую богиню Монику Беллуччи.

«Почему он?»

В прокате с 12 января

«Почему он?»

Кажется, малость припозднившаяся альтернатива трилогии о Факерах - не стесняющаяся в выражениях комедия от ее сценариста (и режиссера недурного фильма «Люблю тебя, чувак») Джона Гамбурга, столкнувшего лбами любящего отца (Брайан Крэнстон) и его потенциального тестя (Джеймс Франко). Дочь и невесту играет восходящая звезда Зои Дойч («Каждому свое»).

«Рождение нации»

В прокате с 19 января

«Рождение нации»

Один из ранних фаворитов оскаровской гонки - выдохшаяся на ее финише, пострадав из-за противоречивой репутации своего автора Нейта Паркера (в молодости оправданного по обвинению в изнасиловании), драма о 185-летней давности восстании рабов в Вирджинии. Его зачинщика сыграл сам Паркер, его хозяина - Арми Хаммер, а лучшую из ролей - Эйджа Наоми Кинг («Как избежать наказания за убийство»).

«Преисподняя»

В прокате с 19 января

«Преисподняя»

Дебютировавший в Венеции и произведший там мини-фурор варварский вестерн голландца Мартина Кулховена (которого поклонники фильма хвалят за «смелость») - история девушки Лиз (Дакота Фэннинг), бегущей от своего темного прошлого и кровожадного священника (Гай Пирс). В других ролях - звезды «Игры престолов» Кит Харрингтон и Карис ван Хаутен, а за саундтрек в ответе Junkie XL.

«Рай»

В прокате с 19 января

«Рай»

Награжденная венецианским Серебряным львом за лучшую режиссуру и включенная в шорт-лист соискателей «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке драма Андрея Кончаловского о холокосте. В главной роли русской аристократки и участницы французского Сопротивления - жена режиссера Ольга Высоцкая, а, например, Гиммлера сыграл Виктор Сухоруков.

«Коммивояжер»

В прокате с 26 января

«Коммивояжер»

Один из конкурентов Кончаловского - также угодивший в оскаровский шорт-лист (и уже побеждавший в этой категории с великим «Разводом Надера и Симин») иранец Асгар Фархади, чей новый фильм «Коммивояжер» - напряженная драма об отношениях, в которой не обходится без классической пьесы Артура Миллера, - выиграл два приза Канн.

«Молчание»

В прокате с 26 января

«Молчание»

Историческая драма по мотивам одноименного романа Сюсаку Эндо - passion project Мартина Скорсезе, задуманный классиком аж четверть века назад и объяснимо переживший с тех пор целый ряд метаморфоз: так, роли странствующих по Японии XVII века португальских священников-иезуитов, в итоге доставшиеся Эндрю Гарфилду, Адаму Драйверу и Лиаму Нисону, когда-то предназначались Гаэлю Гарсии Берналю, Бенисио Дель Торо и Дэниелу Дей-Льюису.

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