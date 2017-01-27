Какой Брэд Питт вам подходит? тест ELLE
Прогноз на 2017 год от Александра Литвина
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

27 января 2017Степанов Сергей

Скоро в кино: 10 премьер февраля

Еще 50 оттенков серого, еще 20 оскаровских номинаций и другие горячие точки февральского кинопроката

«Коммивояжер»

В прокате с 2 февраля

«Коммивояжер»

Один из соискателей «Оскара» лучшему фильму на отличном от английского языке — награжденная двумя призами Канн новая драма уже побеждавшего в этой категории иранца Асгара Фархади («Развод Надера и Симин»), продолжающего снимать большое кино об отношениях (на сей раз — молодой пары, играющей главные роли в постановке классической пьесы Артура Миллера).

«На пятьдесят оттенков темнее»

В прокате с 9 февраля

«На пятьдесят оттенков темнее»

Неизбежное продолжение суперхита двухлетней давности — одного из самых успешных фильмов, когда-либо снятых женщиной (Сэм Тейлор-Джонсон). В сиквеле ее заменил Джеймс Фоули («Гленгарри Глен Росс»), а к играющим главные роли Джейми Дорнану и Дакоте Джонсон присоединилась знающая толк в эротических мелодрамах Ким Бейсингер.

«Великая стена»

В прокате с 16 февраля

«Великая стена»

Самый дорогой фильм, полностью снятый в Китае, 150-миллионная «Великая стена» является англоязычным дебютом Чжана Имоу («Герой») и уже угодила под огонь критики в связи с тем, что в главной роли тут голливудская суперзвезда Мэтт Деймон. Занятно, что у фильма аж шесть сценаристов, включая титулованных Эдварда Цвика и Тони Гилроя, а также автора «Войны миров Z» Макса Брукса.

«Лунный свет»

В прокате с 16 февраля

«Лунный свет»

Но главная тема российского проката в феврале — это, как водится, грядущий «Оскар», и первым из основных соперников «Ла-Ла Ленда» в России увидят не «Манчестер у моря» или «Скрытые фигуры», а номинированный в восьми категориях «Лунный свет» — красивую и пронзительную, но трезвую драму о взрослении черного гея (все занятые в фильме актеры — афроамериканцы).

«Лев»

В прокате с 16 февраля

«Лев»

На полдюжины «Оскаров», включая самый главный, претендует и эта вдохновленная реальной историей и номинально духоподъемная, но по факту довольно муторная драма о потерявшем маму индийском мальчике (он вырастет в Дева Пателя). Главные украшения «Льва» — небольшая, но могучая роль Николь Кидман и выдающийся саундтрек Hauschka и Дастина О'Халлорана.

«Красная черепаха»

В прокате с 16 февраля

«Красная черепаха»

Более-менее обязательная для оскаровской категории «Лучший анимационный фильм» заявка на успех, поданная японской студией Ghibli. На сей раз это полнометражный дебют базирующегося в Лондоне голландского художника-мультипликатора — обошедшаяся без единого слова история об очутившемся на необитаемом острове мужчине и, представьте себе, красной черепахе.

«Патерсон»

В прокате с 16 февраля

«Патерсон»

Внезапно собравший лучшую прессу в блестящей карьере Джима Джармуша бенефис Адама Драйвера в роли Патерсона, поэта и водителя автобуса из одноименного города в штате Нью-Джерси. В других ролях — снимавшаяся у Ридли Скотта и в очередных «Пиратах Карибского моря» Голшифте Фарахани и подросшие дети из «Королевства полной луны».

«Джеки»

В прокате с 23 февраля

«Джеки»

Совсем недавно слывшая одним из скрытых фаворитов оскаровского пула биографическая драма Пабло Ларраина («Нет») о популярнейшей из первых леди США в итоге оказалась слишком холодной, чтобы угодить вкусам многих, но в своих трех категориях — за техничную титульную роль Натали Портман, безупречные костюмы и беспокойный саундтрек — упомянута по делу.

«Тони Эрдманн»

В прокате с 23 февраля

«Тони Эрдманн»

За двадцатую оскаровскую номинацию в российском прокате ближайших недель в ответе немецкая трагикомедия о непростых отношениях отца и дочери — местами дикая и к тому же длиннее нового эпоса Скорсезе, зато довольно незабываемая. Именно обласканный критикой «Тони Эрдманн» — текущий фаворит в гонке за «Оскаром» лучшему неанглоязычному фильму.

«Тюльпанная лихорадка»

В прокате с 23 февраля

«Тюльпанная лихорадка»

Крайне подозрительно, что призовой сезон обошелся без «Тюльпанной лихорадки» — написанной сэром Томом Стоппардом и снятой уважаемым Джастином Чедвиком («Еще одна из рода Болейн») костюмной мелодрамы с десятком хороших актеров во главе с оскароносными Алисией Викандер, Кристофом Вальцем (в роли, ну разумеется, вредного мужа) и Джуди Денч.

Материалы по темам

Фильм недели: «Молчание»О чем расскажет фильм про Анджелину Джоли и Брэда Питта?

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Бьюти-советы знаменитостей8 секретов красоты от супермоделей
Вторая половинаЖены и подруги самых богатых мужчин в мире
Что с ними не так8 красавиц, которым не везет в любви

Читайте также

КиноФильм недели: «Молчание»
КиноДорога к «Оскару»: фавориты и обиженные
Кино10 фактов о Джиме Джармуше
КиноФильм недели: «Ловушка»

ELLE рекомендует

Красота5-дневная детокс-диета Гвинет Пэлтроу
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПрактикаКто делает французскую моду сегодня
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд

Лучшее на Elle

КиноСкоро в кино: 10 премьер февраля
ЕдаПолезные свойства меда
ПрактикаПрограмма минимум: базовый гардероб 2017 года
КиноДорога к «Оскару»: фавориты и обиженные
Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
ЕдаКак приготовить спагетти?
ЗвездыСпелись: самые успешные кинопары Голливуда
Кино5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
ЗвездыДороже «Оскара»: почему Джуд Лоу — главный актер сезона и мужчина мечты?
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

15 новинок для домашнего кинотеатра

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.