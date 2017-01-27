«Коммивояжер»

В прокате с 2 февраля

Один из соискателей «Оскара» лучшему фильму на отличном от английского языке — награжденная двумя призами Канн новая драма уже побеждавшего в этой категории иранца Асгара Фархади («Развод Надера и Симин»), продолжающего снимать большое кино об отношениях (на сей раз — молодой пары, играющей главные роли в постановке классической пьесы Артура Миллера).

«На пятьдесят оттенков темнее»

В прокате с 9 февраля

Неизбежное продолжение суперхита двухлетней давности — одного из самых успешных фильмов, когда-либо снятых женщиной (Сэм Тейлор-Джонсон). В сиквеле ее заменил Джеймс Фоули («Гленгарри Глен Росс»), а к играющим главные роли Джейми Дорнану и Дакоте Джонсон присоединилась знающая толк в эротических мелодрамах Ким Бейсингер.

«Великая стена»

В прокате с 16 февраля

Самый дорогой фильм, полностью снятый в Китае, 150-миллионная «Великая стена» является англоязычным дебютом Чжана Имоу («Герой») и уже угодила под огонь критики в связи с тем, что в главной роли тут голливудская суперзвезда Мэтт Деймон. Занятно, что у фильма аж шесть сценаристов, включая титулованных Эдварда Цвика и Тони Гилроя, а также автора «Войны миров Z» Макса Брукса.

«Лунный свет»

В прокате с 16 февраля

Но главная тема российского проката в феврале — это, как водится, грядущий «Оскар», и первым из основных соперников «Ла-Ла Ленда» в России увидят не «Манчестер у моря» или «Скрытые фигуры», а номинированный в восьми категориях «Лунный свет» — красивую и пронзительную, но трезвую драму о взрослении черного гея (все занятые в фильме актеры — афроамериканцы).

«Лев»

В прокате с 16 февраля

На полдюжины «Оскаров», включая самый главный, претендует и эта вдохновленная реальной историей и номинально духоподъемная, но по факту довольно муторная драма о потерявшем маму индийском мальчике (он вырастет в Дева Пателя). Главные украшения «Льва» — небольшая, но могучая роль Николь Кидман и выдающийся саундтрек Hauschka и Дастина О'Халлорана.

«Красная черепаха»

В прокате с 16 февраля

Более-менее обязательная для оскаровской категории «Лучший анимационный фильм» заявка на успех, поданная японской студией Ghibli. На сей раз это полнометражный дебют базирующегося в Лондоне голландского художника-мультипликатора — обошедшаяся без единого слова история об очутившемся на необитаемом острове мужчине и, представьте себе, красной черепахе.

«Патерсон»

В прокате с 16 февраля

Внезапно собравший лучшую прессу в блестящей карьере Джима Джармуша бенефис Адама Драйвера в роли Патерсона, поэта и водителя автобуса из одноименного города в штате Нью-Джерси. В других ролях — снимавшаяся у Ридли Скотта и в очередных «Пиратах Карибского моря» Голшифте Фарахани и подросшие дети из «Королевства полной луны».

«Джеки»

В прокате с 23 февраля

Совсем недавно слывшая одним из скрытых фаворитов оскаровского пула биографическая драма Пабло Ларраина («Нет») о популярнейшей из первых леди США в итоге оказалась слишком холодной, чтобы угодить вкусам многих, но в своих трех категориях — за техничную титульную роль Натали Портман, безупречные костюмы и беспокойный саундтрек — упомянута по делу.

«Тони Эрдманн»

В прокате с 23 февраля

За двадцатую оскаровскую номинацию в российском прокате ближайших недель в ответе немецкая трагикомедия о непростых отношениях отца и дочери — местами дикая и к тому же длиннее нового эпоса Скорсезе, зато довольно незабываемая. Именно обласканный критикой «Тони Эрдманн» — текущий фаворит в гонке за «Оскаром» лучшему неанглоязычному фильму.

«Тюльпанная лихорадка»

В прокате с 23 февраля