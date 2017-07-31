Стиль жизни

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    31 июля 2017Степанов Сергей

    Скоро в кино: 10 премьер августа

    Люк Бессон, Стивен Кинг, «Т2» в 3D и другие горячие точки августовского кинопроката

    «Темная башня»

    В прокате с 3 августа

    «Темная башня»

    Долгожданный старт планировавшейся на протяжении целой декады крупнокалиберной (кино + ТВ) франшизы по мотивам одноименного цикла романов Стивена Кинга, который он сам считает своим magnum opus. Главные роли заклятых врагов — вдохновленного иствудовским Человеком без имени одинокого Стрелка и зловещего Человека в черном — играют Идрис Эльба и Мэттью МакКонахи.

    «Ветреная река»

    В прокате с 3 августа

    «Ветреная река»

    Дебютировавший на «Сандэнсе» и награжденный в Каннах режиссерский дебют одного из интереснейших голливудских сценаристов, написавшего «Убийцу» и заработавшего оскаровскую номинацию за «Любой ценой» Тейлора Шеридана: второстепенные Мстители Джереми Реннер и Элизабет Олсен воссоединяются ради расследования убийства на территории индейской резервации.

    «Леди Макбет»

    В прокате с 3 августа

    «Леди Макбет»

    Вызывающая (как минимум по меркам костюмной драмы) британская адаптация очерка Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». В титульной роли девушки, в которой просыпается животное, во весь голос заявляет о себе вчерашняя дебютантка Флоренс Пью (уже утвержденная на роль потомственного рестлера Пейдж в ее грядущем байопике).

    «Валериан и город тысячи планет»

    В прокате с 10 августа

    «Валериан и город тысячи планет»

    Ожидаемо провалившаяся в прокате космическая опера французского визионера Люка Бессона — загодя объявленный самым дорогим европейским фильмом всех времен, «Валериан» не заработал пока и 1/10 денег, необходимых для выхода в ноль и шансов на сиквел. Самая обидная растрата самых богатых (Дейн ДеХаан и Кара Делевинь, Рианна и Херби Хэнкок, Клайв Оуэн и Итан Хоук, Рутгер Хауэр и Джон Гудман) кадровых ресурсов этого лета.

    «Телохранитель киллера»

    В прокате с 17 августа

    «Телохранитель киллера»

    Покусившаяся на святое (оригинальный постер «Телохранителя» с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон) остросюжетная комедия с освежающе буквальным названием: Сэмюэл Л. Джексон играет киллера, а Райан Рейнольдс — его телохранителя. От режиссера третьих «Неудержимых», с Гари Олдманом и Сальмой Хайек в ролях второплановых злодеев.

    «Призраки Исмаэля»

    В прокате с 17 августа

    «Призраки Исмаэля»

    Фильм-открытие 70-го Каннского кинофестиваля — прохладно принятая драма Арно Деплешена («Рождественская сказка») с лучшими силами галльского кинематографа: собирающийся снимать новый фильм режиссер (Матье Амальрик) разрывается между возлюбленной (Шарлотта Генсбур) и воскресшей из мертвых женой (Марион Котийяр).

    «Тюльпанная лихорадка»

    В прокате с 24 августа

    «Тюльпанная лихорадка»

    Сменившая три даты премьеры (ни одна из которых, что подозрительно, не приходилась на оскаровский сезон) историческая мелодрама — написанная сэром Томом Стоппардом, снятая Джастином Чедвиком («Еще одна из рода Болейн») и объединившая дюжину хороших актеров во главе с оскароносными Алисией Викандер, Кристофом Вальцем и Джуди Денч (и все теми же ДеХааном и Делевинь на сдачу).

    «Малыш на драйве»

    В прокате с 24 августа

    «Малыш на драйве»

    Один из самых ожидаемых фильмов лета — отчасти комедийный боевик в лучших традициях своего режиссера Эдгара Райта («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые»), где-то вполне серьезный криминальный триллер, но главным образом неотразимый jukebox-мюзикл о работающем на криминального авторитета (Кевин Спейси) водителе-виртуозе (Энсел Элгорт), в чьем не знающем покоя айподе The Beach Boys дружат с Blur, а Бек — с Дейвом Брубеком.

    «Терминатор 2: Судный день» в 3D

    В прокате с 24 августа

    «Терминатор 2: Судный день» в 3D

    Один из лучших боевиков в голливудской истории, второй «Терминатор» остается редким блокбастером, спецэффекты которого впечатляют и четверть века спустя. Пока режиссер «Т2» Джеймс Кэмерон мучительно решает, сколько сиквелов «Аватара» ему снять, «Судный день» отмечает этот и другие юбилеи (по сюжету франшизы искусственный интеллект, известный как «Скайнет», обретает сознание в августе 1997 года) возвращением на большие экраны в 3D.

    «Тайна 7 сестер»

    В прокате с 31 августа

    «Тайна 7 сестер»

    Снятая норвежцем Томми Вирколой («Операция «Мертвый снег») антиутопия о семи девушках (всех их играет Нуми Рапас), которые выдают себя за одну: именно столько детей разрешено иметь каждой семье в недалеком будущем. В роли многодетного отца — Уиллем Дефо, а «Что случилось с Понедельник?» — это не только слоган, но и альтернативное название фильма, под которым он дебютирует на Netflix.

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