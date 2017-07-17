Предупреждаем: из-за этого материала вы рискуете пропустить и без того короткое лето. Но если вы из тех сериальных безумцев, которые умеют смаковать каждую разгаданную вместе с героем тайну, — добро пожаловать. ELLE выбрал 13 самых увлекательных, загадочных и, без сомнения, гениальных сериалов с зашкаливающими рейтингами, которые не отпустят до самых последних титров — мурашки и ни с чем несравнимые эмоции гарантированы.

«Шерлок»

Кажется, трудно найти человека, который еще не попал под чары Бенедикта Камбербэтча в роли знаменитого сыщика. Современного сыщика — с айфоном, пластырями от курения и личным блогом, который на самом деле ведет Ватсон. Классические истории Конана Дойла представлены здесь тонко и на новый лад, а развязка каждой серии настолько впечатляет, что сериал захочется пересматривать и разгадывать заново, замечая все новые детали.

«Настоящий детектив»

Сериал для тех, кто не любит растягивать телеистории на 10 сезонов. Главное преимущество «Настоящего детектива» в том, что он снят в формате антологии — в каждом сезоне свой уникальный сюжет и действующие лица. Правда, завязка всегда одинаковая — жестокое убийство, которое раскрывают двое детективов: в первом сезоне их роли исполняют Мэттью Макконахи и Вуди Харельсон, во втором — Колин Фаррелл и Рэйчел Макадамс. Актерская игра здесь на высоте, как и качество картинки (часто — не для слабонервных). Осторожно: в Макконахи, который сосредоточенно исследует место преступления, очень легко влюбиться.

«Как избежать наказания за убийства»

Профессор и блестящий адвокат Эннализ Китинг преподает студентам дисциплину под названием «Как избежать наказания за убийства», а юные адквокаты не догадываются, что вскоре им придется применить знания на практике. С самого первого эпизода сериал ставит зрителя (и студентов) перед фактом: это преступники, и вы должны их понять и, более того, полюбить. Осторожнее: их обезоруживающие обаяние и смекалка никого не оставляют равнодушным.

«Родина»

Сюжет разворачивается вокруг сержанта морской пехоты ВМФ США Николаса Броуди, который вернулся домой после восьми лет отсутствия, и офицера ЦРУ Кэрри Мэтисон, которая подозревает Николаса в причастности к подготовке террористической атаки на Америку. Это гениальный шпионский триллер с элементами детективной истории. Также любопытна любовная линия, которую поклонники сериала признали одной из самых интересных и захватывающих во всем киномире.

«Белый воротничок»

Стоит ли говорить, что герой Мэтта Бомера — один из самых сексуальных кинопреступников? Недаром ему удается заключить опасную, но выгодную сделку со своим врагом, агентом ФБР. Теперь его персонаж Нил Кэффри не только находится в поисках исчезнувшей возлюбленной, но еще помогает новоиспеченному напарнику ловить «элитных преступников». Каждый из эпизодов можно без тени лести назвать произведением искусства.

«Обмани меня»

Доктору Лайтману (Тим Рот) достаточно лишь пару минут, чтобы понять, лжет его собеседник или нет. Оказывается, что среднестатистический человек врет три раза за десять минут разговора. Задача доктора Лайтмана и его коллег — распознать эту ложь, поймав истинных преступников. Нет, это не второй доктор Хаус, но герой Рота тоже весьма неоднозначен — он лжет не меньше обычных людей, но делает это так профессионально и обаятельно, что хочется взять у него пару уроков. Отличные диалоги, динамичный сюжет и прекрасный кастинг — вы не пожалеете.

«Большая маленькая ложь»

На благотворительном балу в школе происходит убийство, однако имя жертвы неизвестно. Сюжет рассказывает о нескольких месяцах, предшествовавших трагедии, и сосредоточен на пяти семьях, чьи дети ходят в один класс. Во-первых, это красиво: пляж, бушующие волны, шторм, ветер и снова солнце. Благополучные с виду жители прячут скелеты в шкафу. Героини — три женщины, разные по характеру, типажу, достатку, которых объединяет нечто страшное, о чем они даже не подозревают.

«Фарго»

Многие знают Мартина Фримана по роли Ватсона в сериале «Шерлок» с Камбербэтчем. Но если там он все же оставался на второй роли, здесь талант актера раскрывается заново. Его герой — страховой агент, чей внутренний мир меняется после встречи с убийцей (Билли Боб Торнтон) — и он, чтобы почувствовать себя «мужчиной», сам начинает убивать. Сериал вообще богат на интересных персонажей, которые заставят сопереживать и одновременно испытывать неприязнь к ним. Если хочется чего-то необычного и в то же время слишком реалистичного — вам к «Фарго».

«Касл»

Ричард Касл — детективный писатель, который, как и полагается людям его профессии, убил главного героя своего последнего романа. Видимо, один из поклонников Касла настолько впечатлился сюжетом, что теперь совершает такие же искусные убийства, которые описаны в книге. Писателя находит симпатичная сотрудница ФБР — вместе они расследуют таинственные убийства.

«Ганнибал»

Мадс Миккельсен, конечно, не Энтони Хопкинс, но роль доктора Ганнибала Лектера в одноименном сериале удалась у него не хуже, чем у оскароносносного актера. Мадсу даже удалось раскрыть те стороны «полнометражного» Лектера, о которых мы не догадывались. По сюжету к доктору за помощью нередко обращается профайлер Уилл Грэм, который помогает ФБР найти серийного убийцу, — от этого тандема нередко бросает в дрожь. Многосерийный «Ганнибал», как утверждают эксперты, сохранил и даже приукрасил изысканность, жестокость и экстравагантность своих предшественников.

«Твин Пикс»

Если вы еще ни разу не погружались в таинственную атмосферу «Твин Пикса», то это тот самый момент. Ведь сейчас — спустя 25 лет — на экраны вышел третий сезон — вот вам повод посмотреть первые два. Шедевр Дэвида Линча с первой серии окутывает атмосферой таинственного и необъяснимого. Но не спешите судить о сериале по полнометражным работам режиссера вроде «Синего бархата» и «Шоссе в никуда» — в них действительно легко запутаться. «Твин Пикс» — последовательный и логичный, но все же самый загадочный сериал современности. Итак, добро пожаловать в город удивительной красоты, но пропитанный злом и мистикой. Кто же убил Лору Палмер?

«Менталист»