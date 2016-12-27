Сергей Безруков и Данила Козловский стали актерами года

Сергей Безруков, Данила Козловский

Лучшими отечественными актерами уходящего 2016 года стали Сергей Безруков и Данила Козловский. Таковы итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование показало, что именно Безруков и Козловский набрали наибольшее количество голосов, разделив лидерство. За ними следуют Владимир Машков, Константин Хабенский, Евгений Миронов, Елизавета Боярская и Дмитрий Нагиев. Кстати, по результатам прошлогоднего опроса ВЦИОМ лидировал также Сергей Безруков, деля пальму первенства с Константином Хабенским, за ними же следовал в списке Дмитрий Нагиев.

Владимир Машков, Константин Хабенский, Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Дмитрий Нагиев

В 2016-м Безруков, и так много работающий, только усилил активность: снялся в нескольких телепроектах, включая нашумевший сериал «Таинственная страсть» и картину «После тебя» режиссера (и жены актера) Анны Матисон. Кроме того, буквально на днях в Московском Губернском театре, которым Сергей Безруков руководит, пройдет премьера необычного пластического спектакля «Калигула», где вместе с драматическими актерами (среди них — Катерина Шпица и Равшана Куркова) и балеринами Большого театра заняты слабослышащие артисты.

Что до Данилы Козловского, разделившего с Безруковым звание лучшего актера года, в его активе было два кинопроекта, вышедших весной, — комедия «Пятница» и остросюжетный блокбастер «Экипаж». 2016-й год Козловский закончит ударно — премьерой еще одного потенциального суперхита «Викинг», ожидаемого в ближайшие дни. Кроме того, в уходящем году Данила работал на съемочной площадке еще двух резонансных проектов — в копилку кинокартин актера добавились «Довлатов» Алексея Германа-младшего и «Матильда» Алексея Учителя.