Селин Дион запишет саундтрек к новому фильму «Красавица и чудовище»

Одним из саундтреков к мультфильму «Красавица и Чудовище», который кинокомпания Disney выпустила в 1991 году, стала песня Beauty and the Beast. Исполнители композиции Селин Дион и Пибо Брайсон благодаря ей получили премию «Грэмми». В этом году студия Disney представит ремейк мультфильма — одноименный фильм с участием Эммы Уотсон и Дэна Стивенса, и в нем снова прозвучит голос Дион. Канадской певице доверили исполнить оригинальный саундтрек под названием How Does A Moment Last Forever.