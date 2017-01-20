Селин Дион запишет саундтрек к новому фильму «Красавица и чудовище»

Одним из саундтреков к мультфильму «Красавица и Чудовище», который кинокомпания Disney выпустила в 1991 году, стала песня Beauty and the Beast. Исполнители композиции Селин Дион и Пибо Брайсон благодаря ей получили премию «Грэмми». В этом году студия Disney представит ремейк мультфильма — одноименный фильм с участием Эммы Уотсон и Дэна Стивенса, и в нем снова прозвучит голос Дион. Канадской певице доверили исполнить оригинальный саундтрек под названием How Does A Moment Last Forever.

Селин Дион

«Стать частью мультфильма «Красавица и Чудовище» было для меня огромным опытом и большой честью, — отмечает Дион. — Поэтому я счастлива, что меня снова пригласили исполнить песню, которая станет саундтреком к фильму».

Кадр из фильма «Красавица и чудовище» ФОТО Walt Disney Picture

Музыку к песне написал восьмикратный обладатель «Оскара» Алан Менкен, а слова — автор либретто рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» Тим Райс. Всего к новому фильму создали три новых композиции.

Ариана Гранде

Джон Ледженд ФОТО Getty Images