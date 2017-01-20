«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Что бы сказал о вас Дональд Трамп? тест ELLE
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

20 января 2017

Селин Дион запишет саундтрек к новому фильму «Красавица и чудовище»

Канадская певица исполнит оригинальную песню к ремейку мультфильма студии Disney, в создании которого также принимала участие

Одним из саундтреков к мультфильму «Красавица и Чудовище», который кинокомпания Disney выпустила в 1991 году, стала песня Beauty and the Beast. Исполнители композиции Селин Дион и Пибо Брайсон благодаря ей получили премию «Грэмми». В этом году студия Disney представит ремейк мультфильма — одноименный фильм с участием Эммы Уотсон и Дэна Стивенса, и в нем снова прозвучит голос Дион. Канадской певице доверили исполнить оригинальный саундтрек под названием How Does A Moment Last Forever.

Селин Дион

Селин Дион

«Стать частью мультфильма «Красавица и Чудовище» было для меня огромным опытом и большой честью, — отмечает Дион. — Поэтому я счастлива, что меня снова пригласили исполнить песню, которая станет саундтреком к фильму».

Кадр из фильма «Красавица и чудовище»

Кадр из фильма «Красавица и чудовище»

ФОТОWalt Disney Picture

Музыку к песне написал восьмикратный обладатель «Оскара» Алан Менкен, а слова — автор либретто рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» Тим Райс. Всего к новому фильму создали три новых композиции.

Ариана Гранде

Ариана Гранде

Джон Ледженд

Джон Ледженд

ФОТОGetty Images

Песню Beauty and the Beast также можно будет услышать в ремейке, но в исполнении Арианы Гранде и Джона Ледженда. Запоет в фильме и актриса Эмма Уотсон. Премьера картины в России состоится ‪16 марта‬.

Материалы по темам

«Иллюзия любви» в кинотеатре «Москва»Золотая десятка: лучшие песни The Beatles

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Золотой фонд БолливудаИндийские красавицы, покорившие Запад
Альтернатива гороскопуХарактеристика по месяцу рождения
Большие надеждыЗнаменитости, которые не оправдали ожиданий

Читайте также

НовостиКрисcи Тейген показала свое тело без ретуши
КиноБелль лучше Золушки: мнение Эммы Уотсон
КиноРиз Уизерспун снимется в фильме «Блондинка в законе 3»
НовостиАриана Гранде помолвлена?

ELLE рекомендует

ПрактикаХолодный прием: зимние beauty-средства и процедуры
ПрактикаПрограмма максимум: как выглядеть стильно зимой и не замерзнуть
ПрактикаС чем носить кожаные брюки
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи

Лучшее на Elle

ЕдаКак приготовить спагетти?
ЗвездыСпелись: самые успешные кинопары Голливуда
Кино5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
ЗвездыДороже «Оскара»: почему Джуд Лоу — главный актер сезона и мужчина мечты?
ЗдоровьеWellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса
ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

«Иллюзия любви» в кинотеатре «Москва»

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.