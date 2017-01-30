SAG Awards: итоги

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась 23-я церемония вручения призов актерской гильдии (Screen Actors Guild) - генеральная репетиция грядущей премии «Оскар» как минимум в четырех категориях. Поскольку происходило все по горячим следам очередных, особенно возмутивших либеральный Голливуд президентских указов, самые эмоциональные и наиболее эффектные моменты церемонии были неизбежно связаны с толерантностью, diversity и иными американскими ценностями, 45-му президенту США чуждыми. Но, как всегда, сказал SAG свое веское слово и в контексте оскаровской гонки.

Во-первых, Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), до вчерашнего вечера считавшийся бесспорным фаворитом в споре за «Оскар» лучшему актеру, официально обрел серьезнейшего из конкурентов - награжденного первым в его блестящей карьере призом SAG Дензела Вашингтона («Ограды»). Перспективы Дензела отныне стоит расценивать как минимум не ниже, чем шансы Аффлека - которому, похоже, навредили разговоры о сексуальных домогательствах на съемках его фильма «Я все еще здесь» (семь лет назад соответствующий спор был урегулирован без участия суда).

Дензел Вашингтон

Последний прецедент, когда американская Киноакадемия не согласилась со своей наиболее многолюдной (свыше 165 тысяч человек) гильдией, выбирая лучшего актера, датируется 2004 годом - на SAG тогда первенствовал Джонни Депп (первые «Пираты Карибского моря»), а «Оскар» достался Шону Пенну («Таинственная река»). Примем во внимание плакатный для «черной Америки» год, и возможность включить в элитный клуб трижды оскаровских лауреатов всеми любимого Вашингтона с одной из его лучших ролей может показаться слишком исключительной, чтобы ее упустить.

Еще одна звезда «Оград» Виола Дэвис и ответственный за одну из самых пронзительных речей вечера Махершала Али («Лунный свет») ожидаемо выиграли статуэтки за лучшие роли второго плана, а вот формально важнейшая награда церемонии - в категории «Лучший актерский ансамбль» - досталась к удивлению многих не «Лунному свету» или «Оградам», а преуспевающим в заокеанском прокате «Скрытым фигурам». Али таким образом сделал победный дубль, певица Джанель Моне была окончательно признана за свою в Голливуде, а Тараджи П. Хенсон вновь продемонстрировала свой дар оратора.

Виола Дэвис

Махершала Али

Теоретически этот триумф должен делать «Скрытые фигуры» одним из лидеров оскаровской гонки, но 2017 год - не такой, как все, и интрига сейчас не в том, выиграет ли «Ла-Ла Ленд» самый главный «Оскар» (конечно, выиграет), а в том, сколько еще статуэток ему достанется. Награжденной премией SAG лучшей актрисе Эмме Стоун переживать на этот счет, думается, не стоит - ею в Голливуде очарованы решительно все, и единственным хоть сколько-нибудь вероятным спойлером видится теперь разве что впервые номинированная на «Оскар» великая Изабель Юппер («Она»).

Эмма Стоун

Свой приз Эмма получила из рук Джоны Хилла, когда-то (в «SuperПерцах») ставшего ее первым широкоэкранным ухажером, а вчера подменявшего не явившегося на церемонию Леонардо ДиКаприо. «Я рад выйти вслед за ЭТИМ», - первым делом признался Хилл, имея в виду случившийся секундами ранее ярчайший момент всей церемонии, сенсационную победу сериала «Очень странные дела» и ураганный спич высказавшегося за всех - и против Трампа - Дэвида Харбора. (Причем едва ли не красноречивее его слов оказались растаскиваемые на гифки выражения, которое принимало при этом лицо Вайноны Райдер.)

Вайнона Райдер и Дэвид Харбор

На телевизионной поляне побеждали как те, от кого этого ждали (Сара Полсон из «Американской истории преступлений», Клэр Фой и Джон Литгоу из «Короны»), так и те, кому удалось огорчить фаворитов (Уильям Х. Мейси в роли аморального алкоголика Фрэнка Галлахера, Брайан Крэнстон в роли 36-го президента США Линдона Б. Джонсона). Последние двое при этом соригинальничали, высказавшись по адресу Дональда Трампа с благодарностью («На его фоне Галлахер кажется таким нормальным») и добрым советом («Думаю, 36-й президент США прошептал бы на ухо 45-му: не мочись в суп, который нам всем есть»).