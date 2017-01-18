Риз Уизерспун снимется в фильме «Блондинка в законе 3»

Поклонники истории о неунывающем адвокате Эль Вудс в исполнении Риз Уизерспун могут ликовать: голливудская актриса обещала снять третью часть фильма «Блондинка в законе». Сейчас Уизерспун ищет талантливых сценаристов, которые смогут придумать продолжение комедийной мелодрамы. «Мне нужен кто-то действительно умный с отличной идеей», — пояснила она.

Кадр из фильма «Блондинка в законе»

Поскольку пока лента находится лишь в зачаточном состоянии, сложно сказать, какая судьба ждет героиню Риз Уизерспун дальше — может быть, она даже станет первой женщиной-президентом США. В любом случае актриса уверена, что сейчас самое время для такого фильма: «Я думаю, что женщинам нужен такой источник позитива именно сейчас».

Кадр из фильма «Блондинка в законе 2»