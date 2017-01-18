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Стиль жизни

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18 января 2017

Риз Уизерспун снимется в фильме «Блондинка в законе 3»

По мнению актрисы, именно такие фильмы сейчас нужны женской аудитории

Поклонники истории о неунывающем адвокате Эль Вудс в исполнении Риз Уизерспун могут ликовать: голливудская актриса обещала снять третью часть фильма «Блондинка в законе». Сейчас Уизерспун ищет талантливых сценаристов, которые смогут придумать продолжение комедийной мелодрамы. «Мне нужен кто-то действительно умный с отличной идеей», — пояснила она.

Кадр из фильма «Блондинка в законе»

Кадр из фильма «Блондинка в законе»

Поскольку пока лента находится лишь в зачаточном состоянии, сложно сказать, какая судьба ждет героиню Риз Уизерспун дальше — может быть, она даже станет первой женщиной-президентом США. В любом случае актриса уверена, что сейчас самое время для такого фильма: «Я думаю, что женщинам нужен такой источник позитива именно сейчас».

Кадр из фильма «Блондинка в законе 2»

Кадр из фильма «Блондинка в законе 2»

С момента выхода первого фильма «Блондинка в законе» прошло уже 15 лет. Роль Эль Вудс одновременно превратила Риз Уизерспун в звезду и сформировала у режиссеров и продюсеров стереотип о ней как об исключительно комедийной актрисе. Однако Риз смогла разрушить его: за роль в драме «Дикая» она получила номинацию на «Оскар», а чтобы иметь возможность снимать больше фильмов о женщинах, создала собственную продюсерскую компанию Pacific Standard.

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