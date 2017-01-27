Проверено временем: 20 отличных фильмов, которым исполняется 20 лет

Титаник

Об этом даже страшно подумать: неожиданно оказалось, что «Титанику» в 2017 году исполняется целых двадцать лет. А ведь в памяти еще свежи воспоминания о фильме – первая встреча молодых Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, вечная песня Селин Дион и, конечно, мысли о том, что главный герой не должен погибнуть в конце, ведь это голливудская лента! Но хэппи-энда не было: в этом, пожалуй, один из секретов успеха фильма Джеймса Кэмерона.

Достучаться до небес

Немецкий красавец Тиль Швайгер, душещипательный сценарий Томаса Яна и невыносимо прекрасная музыка – что еще надо для запоминающейся картины? Невозможно сосчитать литры слез, которые были выплаканы по всему свету над этим фильмом. Юбилей ленты – повод еще раз вернуться к мысли о том, что нужно уметь жить здесь и сейчас.

Брат

Главный фильм о 1990-х, снятый Алексеем Балабановым, видел, наверное, каждый человек в нашей стране. Жестокая, пронзительная и правдивая история с Сергеем Бодровым-младшим запоминается не только сильной актерской игрой, но и саундтреком, который составлен из песен культовых российских рок-групп того времени.

Пятый элемент

Для целого поколения фильм стал лучшим фантастическим фильмом всех времен и народов. Картина Люка Бессона запоминается с первого взгляда: масштабные футуристические декорации, диковинные пришельцы, головокружительные спецэффекты и совершенная огненно-рыжая Милла Йовович в главной роли – при всем своем солидном возрасте, фильм смотрится на одном дыхании даже сегодня.

Люди в черном

Для многих людей одним из самых желанных технических устройств так и остается гаджет для стирания памяти из фильма «Люди в черном». Ироничный фантастический боевик с Уиллом Смитом и Томми Ли Джонсом получил несколько продолжений, однако первая часть так и осталась для многих эталонной. Проверено временем!

Умница Уилл Хантинг

Сценарный дебют Бена Аффлека и Мэтта Дэймона обернулся абсолютным успехом: фильм получил два «Оскара». Вот, что значит попасть точно в цель! Историю вундеркинда, который постоянно оказывается в неприятных историях, сложно забыть благодаря искренней актерской игре. Ну, а Робин Уильямс в качестве профессора математики – просто безупречен.

Солдат Джейн

«Ты должна выстоять, О’Нил!» – незабываемая роль Деми Мур в качестве первой женщины, попавший в элитный центр подготовки военных США во Флориде. История бесконечного упорства и преодоления себя не дает покоя зрителям вот уже два десятка лет.

Принцесса Мононоке

Каждая работа режиссера Хаяо Миядзаки становится культовой. Исключением не стала и анимационная лента «Принцесса Мононоке», рассказывающая о сказочном мире, где злая ведьма борется с лесными духами и фантастическими созданиями. Завораживающая картина, доказывающая в очередной раз, что мультипликация ни в чем не уступает фильмам по силе воздействия на людей.

Лжец, лжец

Что будет, если блестящий адвокат вдруг потеряет способность говорить неправду? Обо всех последствиях этого чудесного события рассказывается в фильме «Лжец, лжец». Неподражаемый Джим Керри в главной роли бесподобен: одна из самых смешных комедий 1990-х.

Парк Юрского периода 2: Затерянный мир

Когда смотришь на список фильмов, вышедших в 1997-ом, остается только удивляться, сколько качественных проектов было представлено публике всего за один год. Еще одной отличной лентой, появившейся на свет в то время, стало продолжение «Парка Юрского периода». Стивен Спилберг всегда умел держать зрителей в напряжении: пересматриваем фильм о приключениях в парке динозавров, чтобы убедиться в этом.

Остин Пауэрс: Человек загадка международного масштаба

Одна из самых неполиткорректных и неприличных комедий 1990-х: пародия на шпионское кино с Майком Майерсом в главной роли удалась на славу. Далеко не все являются поклонниками этого фильма, однако равнодушным эта лента мало кого оставила. Еще один своеобразный символ ушедшего времени.

Лолита

Многие узнали о существовании Владимира Набокова только благодаря скандальному роману «Лолита», который был экранизирован несколько раз. При жизни писателя эту задачу выполнил Стэнли Кубрик, а в 1997 году за то же дело взялся Эдриан Лейн. Спорить, у кого получилось лучше, не будем, но сам факт привлечения внимания к отличной книге стоит отметить.

Анастасия

Пусть сюжет мультфильма и совсем не совпадает с реальной историей жизни Анастасии Романовой, работа сделана столь профессионально и хорошо, что можно оставить этот факт за скобками. Если забыть о несоответствиях, и относиться к ленте, как к самостоятельному произведению (как мы все и делали в детстве), то удовольствие от просмотра гарантировано.

Бэтмен и Робин

Были времена: Джордж Клуни в роли Бэтмена сражался против Арнольда Шварценеггера, игравшего ужасно хладнокровного злодея Мистера Фриза. Эпическое противостояние поддерживалось другими знаменитыми актерами: Умой Турман, Крисом О’Доннеллом и Алисией Сильверстоун. От схватки таких титанов невозможно отвести глаз!

Геркулес

Да, и этому мультфильму тоже исполняется в 2017-ом 20 лет! Открытие пострашнее многих, стоит признать. Прекрасная работа мультипликаторов студии Disney завоевала сердца миллионов детей по всему миру – отдельную любовь к себе заслужил верный друг Геркулеса, Пегас. Нужно постараться, и найти свободный вечер для ностальгического просмотра мультфильма.

Мышиная охота

Режиссер Гор Вербински не всегда снимал боевики и хорроры: одним из первых поставленных им картин стала комедия «Мышиная охота». История о том, как двое мужчин сражаются с хитрой мышкой в огромном доме, захватывает своей нелепостью и комичностью. Что сказать: талантливый режиссер талантливо снимает любое кино.

Фейерверк

Фильму, благодаря которому имя Такеши Китано стало признанным в международном киносообществе, также исполняется в этом году 20 лет. Тонкая и глубокая картина о том, как примириться с судьбой. Сюжетом она чем-то похожа на фильм «Достучаться до небес» с лишь той поправкой, что лента снята в Азии, а значит, в ней больше созерцательной философии и покорности судьбе.

Уайльд

Биографическая драма о жизни прославленного английского писателя XIX века интересна потрясающим актерским дуэтом. Талантливый Стивен Фрай в паре с молодым Джудом Лоу однозначно приковывают к себе внимание зрителей. Картина стала предвестником того шумного успеха, который сейчас переживают байопики.

Смертельная битва 2: Истребление

Если сегодня девушкам приходится сопровождать своих молодых людей на фильмы вроде «Кредо убийцы», то в конце 1990-х идеальным кино для мальчиков была франшиза «Смертельная битва», снятая по одноименной компьютерной игре. Сюжет для таких проектов не столь важен, главное – зрелищные драки. А их тут, если память не обманывает, предостаточно.

Мистер Бин