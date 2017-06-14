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14 июня 2017

Продолжения фильма «Пятьдесят оттенков серого» не будет

Съемки эротического триллера могут быть приостановлены из-за конфликта писательницы и режиссера

В 2015 году на большие экраны вышла первая часть «Пятьдесят оттенков серого» с Джейми Дорнаном и Дакотой Джонсон в главных ролях. Режиссером ленты выступила Сэм Тейлор-Джонсон, которая отказалась работать над вторым фильмом трилогии, несмотря на большие кассовые сборы, поэтому на съемочной площадке продолжения драмы ее заменил Джеймс Фоули. Он согласился снять третью часть (которая выйдет зимой 2018-го), однако поклонники эротической драмы напомнили продюсерам, что есть и четвертая книга, написанная от лица Кристиана Грея, которую также было бы неплохо экранизировать.

50 оттенков серого

В свою очередь, создатели картины, посоветовавшись с автором книг Э.Л. Джеймс, снова обратились к Сэм Тейлор-Джонсон. Но она категорично заявила, что продолжения можно не ждать. «У меня больше нет к этому интереса», — заявила режиссер в одном из недавних интервью.

Оказалось, что отношения Сэм и Э.Л. Джеймс с самого начала не задались. Писательница весьма строго относилась к изменениям в фильме, и это очень раздражало Сэм. «Пойти на это снова? Нет, я сойду с ума», — добавила Тейлор-Джонсон.

Сэм Тейлор-Джонсон

Сэм Тейлор-Джонсон

Э.Л. Джеймс

Э.Л. Джеймс

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