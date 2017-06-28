Призраки прошлого: что стало с популярными в детстве актерами?

Вот уже много лет мы проводим новогодние каникулы в компании юного Маколея Калкина из фильма «Один дома», с интересом наблюдаем, как талантливо 12-летняя Линдси Лохан изображает близняшек в «Ловушке для родителей», и завидуем Дэниэлу Рэдклиффу, который может завоевать мир с помощью одной только волшебной палочки. Эти культовые семейные кинокартины мы знаем наизусть и до сих пор восхищаемся юными дарованиями. Правда, со дня премьеры известной рождественской комедии прошло 26 лет, а первая часть фильма о юном волшебнике вышла 16 лет назад. ELLE выяснил, как сейчас живут некогда самые популярные дети планеты.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен

Актерскую карьеру обаятельных близняшек всецело контролировали родители: на свой первый кастинг Мэри-Кейт и Эшли Олсен попали в шесть месяцев, настоящая известность пришла к ним после выхода на экраны фильма «Двое: я и моя тень». В возрасте шести лет они стали самыми молодыми голливудскими продюсерами, основав бренд Dualstar Entertainment Group (с помощью родителей, конечно), и ежегодно выпускали новый молодежный фильм со своим участием. Но чем старше становились сестры, тем стремительнее падала их популярность — переключившись на дизайн одежды, они утратили былую славу. Теперь близняшки строят личную жизнь, выбирая возлюбленных вдвое старше себя: Мэри-Кейт замужем за 48-летним Оливье Саркози, а Эшли недавно рассталась с 58-летним финансистом Ричардом Саксом.

Маколей Калкин

Роль находчивого и очаровательного проказника Кевина принесла Маколею Калкину популярность и гонорар в $100 тыс, правда, эта сумма была слишком мала, ведь фильм собрал в прокате более $500 млн. Отец актера возмутился и заявил, что теперь самостоятельно будет отстаивать его интересы. Но из такого сотрудничества ничего не вышло — Калкин снялся в ряде неудачных картин, а затем и вовсе пропал с радаров кастинг-директоров. А в 2012 году в прессе появились снимки, на которых 32-летний Маколей больше не был похож на хорошенького Кевина — он злоупотреблял запрещенными препаратами. И хотя через некоторое время Калкин попытался вернуться в кинематограф, это не принесло ему былой славы.

Хэйли Джоэл Осмент

В 12 лет Хэйли Джоэл Осмент сыграл главную роль в драме «Шестое чувство», настолько тронув кинокритиков и зрителей, что получил сразу две номинации на престижные кинопремии — «Золотой глобус» и «Оскар». А спустя два года он удостоился премии «Сатурн» за главную роль в фильме Стивена Спилберга «Искусственный разум». Лучшие режиссеры хотели заполучить его в свои картины, но Осмент выбирал весьма странные проекты, отклоняя по-настоящему заманчивые предложения. Постепенно актер перестал интересоваться карьерой, все чаще уделяя внимание вечеринкам и запрещенным препаратам. Правда, сейчас Хэйли Джоэл снова вернулся в кинематограф — в этом году выйдет сразу три картины с его участием.

Линдси Лохан

Линдси Лохан, в отличие от своих коллег, не пропадала с радаров СМИ — просто из хорошей девочки в веснушках переквалифицировалась в одну из главных скандалисток Голливуда. А ведь ничего не предвещало беды: звезда фильма «Ловушка для родителей» стала самой популярной актрисой подросткового кино, но, увы, не выдержала пристального внимания. Коллеги Линдси по съемочной площадке не раз рассказывали, что она приходила на работу в алкогольном опьянении, принимала запрещенные препараты и устраивала скандалы. Режиссеры и продюсеры отказались работать с Лохан, и тогда она решила поддерживать популярность посредством езды в пьяном виде и мимолетных романов. Правда, сейчас, кажется, Линдси снова взялась за работу и даже похорошела: девушка снимается в сериале «По болезни» вместе со звездой «Гарри Поттера» Рупертом Гринтом.

Энгус Т. Джонс

В фильмографии этого молодого человека всего один проект с высоким рейтингом — популярный американский сериал «2,5 человека», в котором Энгус исполнил роль Джейка Харпера. Джонс начал сниматься в телефильме в возрасте 9 лет и продержался в проекте 10 сезонов. В 2010 году Энгус был признан самым высокооплачиваемым несовершеннолетним актером на телевидении — за один эпизод он зарабатывал 250 тысяч долларов. А спустя 2 года после его ухода из проекта в сети появился ролик, в котором актер называет сериал «грязью» и настоятельно рекомендует не смотреть его. С тех пор Джонс нигде не снимается и, говорят, увлекся религиозным учением.

Дакота Фаннинг

С раннего детства родители Дакоты Фаннинг водили ее по всевозможным кастингам, и после съемок в нескольких рекламных роликах девочка получила первую большую роль в драме «Я – Сэм», сыграв дочь героя Шона Пенна. Талант Дакоты настолько поразил критиков, что Фаннинг в свои семь лет стала самой юной номинанткой на «Оскар». Правда, к середине 2000-х немного сдала позиции, особенно когда Голливуд узнал о ее младшей сестре Эль Фаннинг, которая сегодня более востребована, однако Дакота продолжает сниматься. Например, в следующем году ее можно будет увидеть в фильме «Восемь подруг Оушена».

Кристина Риччи

«Семейка Аддамс» когда-то сделала Кристину Риччи одной из самых популярных актрис-тинейджеров. Актриса не раз признавалась, что всегда боялась остаться звездой детских и подростковых фильмов, но уже в 17 лет лента Энга Ли «Ледяной ветер» открыла ей путь во взрослое кино. Правда, после ряда хороших фильмов повзрослевшая актриса начала страдать депрессией и даже спродюсировала картину «Поколение «Прозак», рассказывающую о женщине, которая каждый день пытается покончить с собой. Актриса призналась, что использовала в этом фильме свой личный опыт. К счастью, звезде удалось преодолеть заболевание. Сейчас Кристина Риччи мало похожа на ту готическую девочку - она продолжается сниматься в кино и воспитывает трехлетнего сына.

Дэниэл Рэдклифф