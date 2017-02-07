Появился трейлер новой части «Пиратов Карибского моря»

Судя по всему, в карьере Джонни Деппа намечается очередной успешный проект: если, конечно, реакция зрителей на сам фильм о приключениях пиратов Карибского моря будет столь же положительной, как и на первый трейлер. За несколько дней ролик собрал более трех миллионов просмотров и множество восторженных образов. По сюжету, в новой части известной франшизы за Джеком Воробьем в исполнении Джонни Деппа охотится мстительный капитан Салазар. Он решил уничтожить всех моряков на свете и единственное, что его может остановить, это древний артефакт – трезубец Посейдона. На его поиски и отправляются герои фильма.