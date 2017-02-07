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07 февраля 2017

Появился трейлер новой части «Пиратов Карибского моря»

Видеоролик с Джонни Деппом собрал в Интернете миллионы просмотров

Судя по всему, в карьере Джонни Деппа намечается очередной успешный проект: если, конечно, реакция зрителей на сам фильм о приключениях пиратов Карибского моря будет столь же положительной, как и на первый трейлер. За несколько дней ролик собрал более трех миллионов просмотров и множество восторженных образов. По сюжету, в новой части известной франшизы за Джеком Воробьем в исполнении Джонни Деппа охотится мстительный капитан Салазар. Он решил уничтожить всех моряков на свете и единственное, что его может остановить, это древний артефакт – трезубец Посейдона. На его поиски и отправляются герои фильма.

Узнаваемые шутки, морские баталии, приключения и отличные спецэффекты – сорздатели ленты обещают зрителям всего в избытке. Главными партнерами Джонни Деппа по фильму станет Бретон Туэйтс («Боги Египта») и Кая Скоделарио («Бегущий в лабиринте: Испытание огнем»). Выход картины в России намечен на сентябрь 2017 года.


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