Первые кадры: Алисия Викандер в образе Лары Крофт

В сети появились фото со съемочной площадки новой экранизации игры Tomb Raider. Снимки разместила в своем Instagram исполнительница роли Лары Крофт Алисия Викандер , которая самостоятельно выполняет многие трюки. Стоит отметить, что, глядя на коллаж из нескольких фотографий, опубликованный Викандер, становится понятно, что экшн-сцены даются актрисе непросто.

Тем не менее, она справляется — взбирается на подвешенное бревно, виснет, прыгает. Это не первый боевик в фильмографии Алисии — ранее были «Агенты А.Н.К.Л.» и «Джейсон Борн», но там у нее были второстепенные роли. В «Ларе Крофт» Викандер играет главную роль и должна соответствовать своей героине, в том числе быть физически подготовленной.

Актриса, которая, по ее признанию, в детстве была большой фанаткой одноименной компьютерной игры, говорит, что не ставит себе задачи затмить Анджелину Джоли, сыгравшую в предыдущей части кинокартины. «Наш фильм основан на новой версии игры, перезагруженной в 2013 году. Это скорее история с самого начала», — сказала Викандер, добавив, что новая лента будет «более эмоциональной». По словам продюсеров, сюжет будет крутиться вокруг выживания Лары на мистическом острове.