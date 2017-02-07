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07 февраля 2017

Первые кадры: Алисия Викандер в образе Лары Крофт

Затмит ли актриса Анджелину Джоли?

В сети появились фото со съемочной площадки новой экранизации игры Tomb Raider. Снимки разместила в своем Instagram исполнительница роли Лары Крофт Алисия Викандер, которая самостоятельно выполняет многие трюки. Стоит отметить, что, глядя на коллаж из нескольких фотографий, опубликованный Викандер, становится понятно, что экшн-сцены даются актрисе непросто.

Тем не менее, она справляется — взбирается на подвешенное бревно, виснет, прыгает. Это не первый боевик в фильмографии Алисии — ранее были «Агенты А.Н.К.Л.» и «Джейсон Борн», но там у нее были второстепенные роли. В «Ларе Крофт» Викандер играет главную роль и должна соответствовать своей героине, в том числе быть физически подготовленной.

Актриса, которая, по ее признанию, в детстве была большой фанаткой одноименной компьютерной игры, говорит, что не ставит себе задачи затмить Анджелину Джоли, сыгравшую в предыдущей части кинокартины. «Наш фильм основан на новой версии игры, перезагруженной в 2013 году. Это скорее история с самого начала», — сказала Викандер, добавив, что новая лента будет «более эмоциональной». По словам продюсеров, сюжет будет крутиться вокруг выживания Лары на мистическом острове.

Алисия Викандер, Анджелина Джоли

Алисия Викандер, Анджелина Джоли

Имя исполнительницы главной роли в новой экранизации Tomb Raider стало известно год назад. Среди кандидаток были также Кара Делевинь, Эмилия Кларк и Сирша Ронан, но авторы проекта остановили выбор именно на Алисии Викандер.

Работа над фильмом стартовала две недели назад в ЮАР. Вместе с Алисией Викандер в ленте заняты Дэниэл Ву («Варкрафт») и Уолтон Гоггинс («Джанго освобожденный», «Омерзительна восьмерка»). Режиссер «Лары Крофт» — норвежец Роар Утхауг, снявший первый норвежский блокбастер «Волна» (очень впечатливший Викандер). Премьера картины запланирована ‪на 15 марта 2018 года‬.

Алисия Викандер в образе Лары Крофт
Алисия Викандер в образе Лары Крофт
Алисия Викандер в образе Лары Крофт

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Звезда будущего: Алисия Викандер

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