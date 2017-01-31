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31 января 2017

Педро Альмодовар возглавит юбилейный 70-ый Каннский кинофестиваль

Председателем известного кинофестиваля объявлен выдающийся испанский режиссер

О принятом решении прессе сообщил президент фестиваля Пьер Лескюр. В своем заявлении он сказал, что «фестиваль рад пригласить столь уникального и знаменитого художника». Также было отмечено, что работы Альмодовара «навсегда заняли собственное место в истории кино». В ответ на слова Пьера Лескюра испанский режиссер сказал, что очень польщен оказанной честью: «Я счастлив, что отмечу юбилей фестиваля в таком статусе. Это большая честь для меня: сейчас я переполнен эмоциями. Я знаю, что это серьезная ответственность – быть главой жюри, и надеюсь, что справлюсь со своей работой».

Педро Альмодовар возглавит юбилейный 70-ый Каннский кинофестиваль

Педро Альмодовар – один из самых известных в мире испанских режиссеров. Среди наград, которые он получал за долгую и успешную карьеру, числятся самые престижные премии: «Оскар», «Сезар», и, конечно, пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля (за сценарий к фильму «Возвращение» 2006 года). Напомним также, что последней режиссерской работой Альмодовара на сегодняшний день является фильм «Джульетта» о сложных отношениях матери со своей дочерью.

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