Остаться в живых: звезды «Игры престолов»

Как справедливо замечает Питер Динклэйдж, «все герои нашего шоу, по-прежнему остающиеся в живых, по-своему умны». Самое обсуждаемое, титулованное и популярное шоу на свете, «Игра престолов» возвращается в эфир, и к моменту, когда вы читаете эти строки, примерно любой из его по-своему умных героев, доживших до седьмого сезона, мог присоединиться к большинству и драматически покинуть созданную автором литературного первоисточника Джорджем Р.Р. Мартином и шоураннерами Дэвидом Бениоффом и Д.Б. Уайссом телевизионную вселенную. Но пока ничего такого не случилось, кинокритик ELLE расставил по ранжиру самых живучих из звезд сериала.

№10 Гвендолин Кристи

Обладательница эффектной фактуры (рост актрисы — 191 сантиметр) и строгого морального кодекса, воительница Бриенна Тарт давно пережила свою книжную тезку (у Мартина ее казнила таинственно ожившая Кейтилин Старк), а Кристи тем временем доигралась до ролей в «Звездных войнах» (включая грядущий восьмой эпизод «Последние джедаи») и втором сезоне сериала «Вершина озера».

№9 Мейси Уильямс

С отличием окончив браавосскую школу элитных наемников, юная Арья Старк успешно вернулась к своему kill-листу — и вряд ли остановится на достигнутом. Ее путь волчонка-одиночки указывает на то, что смерть Арьи в ближайшие планы создателей сериала не входит, хотя в рабочем графике Мейси нашлось место аж полудюжине проектов, включая одну из главных ролей в «Новых мутантах».

№8 Софи Тернер

Многострадальную Сансу Старк поклонники «Игры престолов» любят заметно меньше, чем ее младшую сестру, но роль Тернер в новом сезоне обещает быть как никогда значительной — даром что определять ее, вероятно, будут отношения Сансы с набирающими вес Мизинцем и Джоном Сноу. В планах самой Софи — возвращение к роли молодой Фамке Янссен в очередной серии «Людей Икс».

№7 Эйдан Гиллен

Великий манипулятор Питер Бейлиш (он же Мизинец, он же наименее броский из соискателей Железного Трона) — роль, заметно приумножившая скромную славу ирландца Гиллена, известного как открытие величайшего из сериалов HBO («Прослушка») и украшение многих хороших фильмов («Синг Стрит», «Голгофа», «Темный рыцарь: Возрождение легенды»).

№6 Натали Эммануэль

Играя Миссандею, правую руку Дейенерис, доселе малоизвестная англичанка Эммануэль осилила не одну, но две вроде бы невыполнимые миссии: выбилась в секс-символы при живой (и сидящей по соседству) Эмилии Кларк и нашла время на впечатляющую голливудскую карьеру (роли в двух «Бегущих в лабиринте» и двух «Форсажах»), оставаясь в живых в «Игре престолов».

№5 Николай Костер-Вальдау

Один из пяти долгожителей «Игры престолов», получивших недавно повышение (до 2,5 миллиона за эпизод) и ставших самыми высокооплачиваемыми актерами в истории телевидения, датчанин Костер-Вальдау продолжает делать своего героя Джейме Ланнистера — цареубийцы и любовника собственной сестры — самым симпатичным из номинальных плохишей (и снимается у Брайана Де Пальмы).

№4 Лина Хиди

Заплатив за это чудовищную цену, но все же заняв вожделенный Железный Трон, Серсея Ланнистер, вероятно, подписала себе смертный приговор — люди у власти в «Игре престолов» долго не живут. Но пока Серсея на троне, Хиди остается одной из главных звезд шоу — своевременно заметившего, как роскошно Лина («Братья Гримм», «300 спартанцев») смотрится в исторических декорациях.

№3 Кит Харингтон

Король Севера и любимец публики, Джон Сноу воскрес из мертвых, чтобы играющий его Харингтон мог продолжить работу по превращению самого положительного (то есть скучнейшего) героя саги в достойного кандидата на Железный Трон — успевая встречаться с Роуз Лесли (той, что сказала «Ты ничего не знаешь, Джон Сноу») и участвовать в англоязычном дебюте Ксавье Долана.

№2 Питер Динклэйдж

«I drink and I know things», — как-то изрек Тирион Ланнистер, угодив на мириады сувениров и убедив в своей пользе Дейенерис, в новом сезоне прибывающую наконец в Вестерос. Пьет и умничает Динклэйдж так, что даже в статусе лишенного имперских амбиций советника его Тирион — без малого MVP «Игры престолов», а сам Питер — обладатель «Золотого глобуса» и пары «Эмми».

№1 Эмилия Кларк