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15 июня 2017Кузьмичев Игорь

Он же Гога: лучшие роли Алексея Баталова

7 памятных фильмов с участием российского актера

15 июня не стало Алексея Владимировича Баталова, великого советского и российского актера. Он снимался много, но очень избирательно. «Когда фильмы выходят, я благодарю Бога за то, что отказался от участия», — говорил Баталов. В его обширной фильмографии почти нет проходных работ, зато есть множество прекрасных и просто великих. ELLE выбрал самые главные его роли.

«Дело Румянцева»

1955

«Дело Румянцева»

Одна из первых ролей Баталова (если быть точным, четвертая) — в морализаторском детективе Иосифа Хейфица «Дело Румянцева». Здесь актер воплотил роль водителя грузовика по фамилии Румянцев, ставшего жертвой махинаций руководства автобазы. Герою Баталова грозит суд, однако добросовестный следователь выводит начальника базы на чистую воду и доказывает невиновность Румянцева. В кадре Алексей Владимирович сам водил тяжелый грузовик и делал это очень убедительно: во-первых, имел права на управление таким транспортом (за что мог сказать спасибо службе в армии), а во-вторых, просто любил машины и когда-то даже мечтал стать шофером.

«Летят журавли»

1957

«Летят журавли»

Классика советского и мирового кино, этот признанный шедевр сделал звездой в первую очередь Татьяну Самойлову — хотя, посмотрев картину, тогдашний руководитель страны Хрущев возмутился, назвав героиню актрисы, мягко говоря, девушкой легкого поведения. Однако картина также вывела в высшую лигу и Алексея Баталова.

Единственный фильм производства СССР, получивший Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля, создавался непросто и даже опасно: на съемках Баталов серьезно пострадал, упав с отвесного берега. Впрочем, все обошлось благополучно.

«Дорогой мой человек»

1958

«Дорогой мой человек»

Год спустя Алексей Владимирович вновь работал с режиссером «Дела Румянцева» Иосифом Хейфицем и в очередной раз сменил амплуа, убедительно сыграв хирурга. Читая сценарий будущего фильма в больнице (где его приводили в форму после того самого падения на съемках «Летят журавли»), актер между делом наблюдал за своим лечащим врачом Иваном Поросенковым. Уже потом, когда началась работа над лентой, Баталов позвал Поросенкова консультантом. «Дорогой мой человек», в основу которого лег военный роман Юрия Германа «Дело, которому ты служишь», был назван в 1958-м лучшим фильмом года.

«Дама с собачкой»

1960

«Дама с собачкой»

Сотрудничество с режиссером Хейфицем продолжилось и на съемках экранизации одноименного чеховского рассказа. Это была вторая после «Матери» Марка Донского по роману Максима Горького «костюмная» роль Баталова. В его персонаже Дмитрии Гурове сложно признать шофера Румянцева или врача Устименко из «Дорогого моего человека». Кстати, именно эта резкая смена образа и была главным препятствием в утверждении актера на роль — члены художественного совета киностудии «Ленфильм» наотрез отказывались утверждать его кандидатуру. Однако Хейфиц настоял на своем и не ошибся — его «Дама с собачкой» с Баталовым стала классикой.

«Девять дней одного года»

1961

«Девять дней одного года»

Это один из главных советских фильмов 60-х, в котором молодой физик в исполнении Алексея Баталова демонстрирует настоящий героизм ради высоких научных целей. Чтобы попасть в эту картину, актеру пришлось проявить инициативу — режиссер Ромм сомневался, что именно он подходит для роли.

«Я с огромным интересом работал над образом Дмитрия Гусева. Жизнь этого ученого-атомщика заполнена упорным, осмысленным и притом совершенно не бросающимся в глаза подвигом. Роль Гусева особенно привлекает меня тем, что он — человек сегодняшнего дня, глубоко интеллигентный, можно сказать — человек новой советской формации», — говорил позже Алексей Владимирович.

Работа Баталова была высоко оценена зрителями: он стал актером года, а сама картина, удостоившаяся, среди прочего, серьезной рецензии в The New York Times, — символом хрущевской «оттепели».

«Три толстяка»

1966

«Три толстяка»

Советские дети хорошо запомнили этот фильм, ставший второй режиссерской работой Баталова, и особенно были впечатлены эпизодом с проходом гимнаста Тибула по канату. Алексей Владимирович, сыгравший его, потратил год на тренировки, чтобы сделать этот трюк самостоятельно, — и у него получилось.

«Москва слезам не верит»

1979

«Москва слезам не верит»

Можно сколько угодно восхищаться работами Баталова в «Даме с собачкой» или «Летят журавли», но очевидно, что главным персонажем, воплощенным актером, был — и останется в народной памяти — конечно же, Гоша, он же Гога. На тот момент Алексей Владимирович уже четыре года преподавал во ВГИКе, а в год съемок в культовом фильме Владимира Меньшова и вовсе стал профессором. Работа со студентами увлекла его очень сильно, и он не горел желанием сниматься в мелодраме. Однако Меньшов его все-таки уговорил. Кстати, сам Баталов позже рассказывал, что не стоит переоценивать его Гогу и «вестись» на его обаяние. По его словам, если представить развитие сюжета, то не исключено, что героиня Веры Алентовой много раз пожалела бы о своем выборе.

«А почему нет? От первой жены ушел, пристает к незнакомой женщине в электричке, пьет, дерется. Одинокие советские женщины не рассмотрели моего героя как следует», — считал актер.

Он не раз публично благодарил режиссера за то, что тот все-таки сумел ему доказать нужность участия в фильме. «Мне Меньшов объяснил, какой мы можем сделать роль Гоши. Это чисто его заслуга, и я ему по гроб жизни благодарен. На первый взгляд сценарий ничем не отличался — картин с подобным сюжетом было много. А его картина полюбилась сразу и на многие годы!», — признавал Алексей Владимирович.

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