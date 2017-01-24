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24 января 2017

Объявлен список номинантов на «Оскар»

Претенденты на главную кинопремию мира

Дорога к «Оскару» приближается к кульминации. Итак, барабанная дробь: Американская киноакадемия только что объявила полный список соискателей на самую престижную кинопремию мира. Ожидаемо музыкальная комедия «Ла-Ла Ленд» Дэмиена Шазелла получила наибольшее количество номинаций: фильм заявлен в рекордных 13 категориях, притом в одной из них - дважды. В целом предпочтения академиков распределились следующим образом:

«Лучшая мужская роль»:

Кейси Аффлек («Манчестер у моря»)

Дензел Вашингтон («Ограды»)

Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд»)

Эндрю Гарфилд («Молчание»)

Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»)

Райан Гослинг

Райан Гослинг

«Лучшая женская роль»:

Изабель Юппер («Она»)

Рут Негга («Лавинг»)

Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»)

Натали Портман («Джеки»)

Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»)

Натали Портман

Натали Портман

«Лучший фильм»:

«Ла-Ла Ленд»

«Лунный свет»

«Молчание»

«Прибытие»

«Лев»

"Ла-Ла Ленд"

"Ла-Ла Ленд"

«Лучший режиссер»:

Дени Вильнев («Прибытие»)

Мел Гибсон («По соображениям совести»)

Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»)

Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»)

Барри Дженкинс («Лунный свет»)

«Лучший фильм на иностранном языке»:

«Танна», режиссеры Мартин Батлер и Бентли Дин (Австралия)

«Тони Эрдманн», режиссер Марен Аде (Германия)

«Моя земля», режиссер Мартин Зандвлиет (Дания)

«Коммивояжер», режиссер Асгар Фархади (Иран)

«Вторая жизнь Уве», режиссер Ханнес Холм (Швеция)


«Лучшая мужская роль второго плана»:

Махершала Али («Лунный свет»)

Лукас Хеджес («Манчестер у моря»)

Джефф Бриджес («Любой ценой»)

Дев Патель («Лев»)

Майкл Шеннон («Под покровом ночи»)

Дев Патель

Дев Патель

«Лучшая женская роль второго плана»:

Виола Дэвис («Ограды»)

Наоми Харрис («Лунный свет»)

Николь Кидман («Лев»)

Октавия Спенсер («Скрытые фигуры»)

Мишель Уильямс («Манчестер у моря»)

Николь Кидман

Николь Кидман

«Лучший документальный фильм»:

Fire at the sea

«Я вам не негр» (I am not Your Negro)

«Анимированная жизнь» (Life, Animated)

«О. Джей: Сделано в Америке» (O.J.: Made in America)

«Тринадцатая» (13th)


«Лучший оригинальный сценарий»:

«Ла-Ла Ленд»

«Лобстер»

«Любой ценой»

«Манчестер у моря»

«Женщины XX века»


«Лучшие визуальные эффекты»:

«Глубоководный горизонт»

«Доктор Стрэндж»

«Книга джунглей»

«Кубо. Легенда о самурае»

«Изгой-один: Звездные войны. Истории»

«Лучший композитор»:

«Джеки»

«Пассажиры»

«Ла-Ла Ленд»

«Лев»

«Лунный свет»

"Ла-Ла Ленд"

"Ла-Ла Ленд"

«Лучший дизайн костюмов»:

«Союзники»

«Фантастические твари и где они обитают»

«Флоренс Фостер Дженкинс»

«Джеки»

«Ла-Ла Ленд»


«Лучший документальный короткометражный фильм»:

«Крайности» (Extremis)

4.I Miles

Joe's Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets


«Лучший грим и прически»:

«Вторая жизнь Уве»

«Стартрек: Бесконечность»

«Отряд самоубийц»


«Лучший адаптированный сценарий»:

«Прибытие»

«Ограды»

«Скрытые фигуры»

«Лев»

«Лунный свет»


«Лучший оператор»:

«Ла-Ла Ленд»

«Лев»

«Лунный свет»

«Молчание»

«Прибытие»


«Лучший художник-постановщик»:

«Прибытие»

«Фантастические твари и где они обитают»

«Да здравствует Цезарь!»

«Ла-Ла Ленд»

«Пассажиры»


«Лучший анимационный фильм»:

«Зверополис»

«Красная черепаха»

«Жизнь кабачка»

«Моана»

«Кубо. Легенда о самурае»


Лучший монтаж:

«Прибытие»

«По соображениям совести»

«Любой ценой»

«Ла-Ла Ленд»

«Лунный свет»


«Лучший монтаж звука (sound editing)»

«Прибытие»

«Глубоководный горизонт»

«По соображениям совести»

«Ла-Ла Ленд»

«Чудо на Гудзоне»


«Лучшее сведение звука (sound mixing)»:

«Прибытие»

«Ла-Ла Ленд»

«Изгой-один: Звездные войны. Истории»

«13 часов: Тайные солдаты Бенгази»

«По соображениям совести»

«Лучшая песня»:

«Моана» - How far will I go

«Ла-Ла Ленд» - Audition

«Ла-Ла Ленд» - City of Stars

«Тролли» – Can’t stop the feeling

«Джим: История Джеймса Фоули» - Empty Chair

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