Объявлен список номинантов на «Оскар»

Дорога к «Оскару» приближается к кульминации. Итак, барабанная дробь: Американская киноакадемия только что объявила полный список соискателей на самую престижную кинопремию мира. Ожидаемо музыкальная комедия «Ла-Ла Ленд» Дэмиена Шазелла получила наибольшее количество номинаций: фильм заявлен в рекордных 13 категориях, притом в одной из них - дважды. В целом предпочтения академиков распределились следующим образом: