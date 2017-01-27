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27 января 2017

О чем расскажет фильм про Анджелину Джоли и Брэда Питта?

История отношений главной голливудской пары легла в основу документальной ленты

За последние полгода ни одно мировое СМИ не обходится без упоминания «Бранджелины». Супруги Джоли-Питт дали серьезный повод заговорить о себе, сообщив о намерении развестись со всеми вытекающими. Не упустил столь резонансный инфоповод и известный американский журналист, автор бестселлера 2009 года «Бранджелина. Нерассказанная история Брэда Питта и Анджелины Джоли» Ян Гальперин, решивший в озвученном контексте снять документальное кино. Фильм под рабочим названием «Сломленные: невероятная история Бранджелины» расскажет историю личных отношений главной голливудской пары. Более того, автор картины многозначительно предупреждает, что акцент будет сделан на подробностях интимного характера.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Инсайдеры, имеющие отношение к телепроекту (лента будет показана на телевидении после того, как корпорация Content Media Corporation приобретет на нее эксклюзивные права), поясняют, что фильм будет носить разоблачающий характер: Ян Гальперин утверждает, что Джоли и Питт расстались за год до того, как объявили о разводе.

«Это итоговый фильм про Брэда и Анджелину, и в нем откроется много секретов, — рассказали инсайдеры. — Ян проследил за каждой мелочью в этой истории и теперь готов рассказать всему миру про реальные причины их развода. Его команде также удалось достать некоторые эксклюзивные кадры из интервью актеров, которые еще никто никогда не видел».

Анджелина Джоли и Брэд Питт

К слову, в своей книге журналист прозорливо предсказывал драматичный финал «Бранджелины».

«Долго ли они продержатся? Вряд ли. Джоли очень неуравновешенна. История их бывшего личного водителя служит примером того, сколь непостоянен нрав актрисы: «Я раньше постоянно возил их обоих. Поначалу они были друг с другом очень нежны. Но в 2007-м их отношения словно развернулись на 180 градусов — они стали постоянно ругаться. Я больше переживал за безопасность Питта, за Джоли я был спокоен. У нее пар из ушей валил, она угрожала и набрасывалась с кулаками... У нее же нрав как у кобры», — писал в своей книге Гальперин.

Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд ПиттФОТОGetty Images

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