Новый год на экране: 31 фильм для сказочного настроения

Один дома

Лучший вариант посмеяться и поностальгировать: сложно в это поверить, но фильм снят 27 лет назад! Хорошо, что смотреть его не устаешь, хотя за такое время могла бы надоесть все, что угодно.

Гринч – похититель Рождества

Гринч ненавидит Рождество, а мы – любим классные новогодние фильмы, особенно, если речь идет о фильмах с Джимом Керри. Смешная и трогательная история о том, как зеленый монстр пытается похитить праздник у целого города: стоит сразу сказать, что шансов на успех у него очень мало.

А что насчет тебя?

Веселиться и наслаждаться жизнью можно далеко не только в молодости: фильм «А что насчет тебя?» о том, как встречают Новый год в доме престарелых – встречают они его очень весело и своеобразно. Сентиментальная история для тихого семейного вечера.

Человек-эльф

Фантазия на тему «а что, если бы Эльф стал супергероем?». Рождественский фильм о веселом и смекалистом помощнике Санта-Клауса. Хороший вариант для того, чтобы провести время с детьми за совместным просмотром кино.

К-9: Рождественские приключения

Поклонники фильмов с животными обязательно должны внести эту ленты в список новогодних фильмов, обязательных к просмотру. Кино про всем знакомую собаку из фильма «К-9», которой на этот раз предстоит спасти Рождество от мошенников. Доброе и очень милое кино.

Крампус

Сказочный фильм ужасов, который на проверку оказывается не таким страшным, как ожидалось. История о том, как злой демон наказывает непослушных детей. Родителям можно не волноваться – их такая лента напугает вряд ли.

Любите Куперов

Отличное кино, которое должно попасть в ваш личный список под названием «лучшие новогодние фильмы». Большая семья, в которой есть представители четырех разных поколений, собирается вместе на Рождество – чем обернутся подобные грандиозные планы?

Четыре Рождества

Фильм для тех, кто в праздники привык навещать всех своих родственников. Семейной паре предстоит путешествие к близким со стороны жены и мужа – а это целых четыре Рождества подряд. Увлекательная романтическая комедия с Риз Уизерспун в главной роли, которая вам точно понравится.

Рождественская сказка

Отличное французское кино с Катрин Денев в одной из главных ролей. На семейный праздник пожилой пары собираются их дети – а значит, по закону жанра, будут истории из жизни, неожиданные признания и, конечно, смех и слезы.

Одинокий Санта желает познакомиться с миссис Клаус

Легкая романтическая комедия про то, что никогда не бывает поздно верить в чудеса, и встретить, наконец, свою любовь. Ироничные шутки, запутанная love story и счастливый конец прилагаются!

Духи рождества

Одна из наиболее классических экранизация знаменитой повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь». Как и положено, сварливый и скупой Эбенезер Скрудж переживет визит духов рождества, и изменит свои взгляды на жизнь. Какая зима без сказок? Фильм обязательно стоит показать своим детям.

Чудо на 34-й улице

Отличный фильм для тех, кто не очень верит в чудеса, но хотел бы вновь в них поверить. Сюзан – маленькая девочка шести лет – уверена, что Санта-Клауса не существует, но одна встреча все-таки заставляет ее переменить свое мнение. Замечательная рождественская история для всей семьи.

Карнавальная ночь

Невозможно себе представить список новогодних русских фильмов без картины «Карнавальная ночь». Всем, кто не мыслит себе главный праздник года без песни Людмилы Гурченко про «пять минут» – напоминаем: пора вспоминать слова, и пересматривать знаменитый фильм!

Вечера на хуторе близ Диканьки

Новогодние праздники – хорошее время, чтобы вспомнить классику: жизнерадостные и одновременно слегка пугающие истории от Николая Васильевича Гоголя знакомы каждому человеку. Возможно, в старой советской экранизации нет современных спецэффектов, но ведь мы любим такие картины совсем не за это – а за искренность и доброту.

Елки

Всем поклонникам одного из самых новогодних фильмов России не будет лишним вспомнить, с чего все начиналось, прежде чем идти на премьеру очередной части «Елок». Первый «эпизод» вышел на экраны в 2010 году и сразу полюбился всем за отличный дуэт Ивана Урганта и Сергея Светлакова.

Ирония судьбы, или С легким паром

Любой список лучших новогодних фильмов возглавляет именно этот новогодний фильм – «Ирония судьбы, или С легким паром». Пожалуй, каждый наблюдал эту историю про перепутанные квартиры хотя бы однажды в жизни – не лишним будет вспомнить об этом вновь в этом году. Ну а если еще есть те, кто не видел «Иронию судьбы», то обязательно стоит посмотреть фильм, чтобы понимать «контекст» многих новогодних шуток.

Чародеи

Классика жанра: идеальное советское кино про то, что любовь всегда побеждает, что чудеса вопреки всему – случаются, и что при необходимости человек может изобрести даже настоящую волшебную палочку.

Санта на продажу

Провокационный и пугающий фильм для людей с крепкими нервами, которые не боятся черного юмора и страшных историй. По сюжету, несколько людей случайно обнаруживают в горах Санта-Клауса, который на поверку оказывается совсем не таким добрым, как принято считать.

Морозко

Советскую экранизацию знаменитой сказки многие помнят с детства – и Новый год отличный повод вновь пересмотреть этот фильм. Доброе, искреннее, настоящее – такое кино точно делает каждого человека немножко лучше.

Подарок на Рождество

История, знакомая каждому занятому человеку: канун Нового года, а у тебя нет подарков для любимых родственников! И вот, задача огромной сложности: за короткое время найти идеальные подарки. В схожее положение попадает герой Арнольда Шварценеггера: по всему городу он будет разыскивать для сына игрушку в виде любимого супергероя.

Рождественские каникулы

Иногда хочется не отправляться никуда на Новый год, не придумывать сложные планы по встрече этого праздника, а отметить его традиционно, дома, со своими близкими и родственниками. Именно так решил поступить главный герой этого фильма, но кто бы мог подумать, что он будет так фанатично преследовать свою цель! Очень смешная комедия про то, как заставить всю семью «весело встретить Новый год».

Принцесса на Рождество

Добрая история о рождественском путешествии из Америки в Европу. Как и положено по жанру, дети благодаря этой поездку получат массу новых впечатлений и веру в чудо, а каждый взрослый сможет встретить любовь всей своей жизни. Трогательная и романтичная история.

Ноэль

Искренний фильм о Рождестве в Нью-Йорке. Несколько различных судеб переплетаются в сюжете картины. Здесь есть место всему, как и в каждой жизни: любви и расставаниям, вере в чудеса и жестокой реальности, дружбе и зависти. Очень человечный рассказ, который тронет каждого.

Семья напрокат

Одна из лучших комедийных тем – история про то, что надо кем-нибудь притворяться. В данном случае, матери-одиночке Кэтлин придется притворяться женой холостяка, чтобы тот смог получить наследство.

Новогодняя история

Приведения бывают милыми, иногда – даже очень. И еще изредка они обладают хорошим чувством юмора. Правда, если видите этих приведений только вы, однажды вас могут счесть сумасшедшим. Смешная и очень лиричная рождественская история с участием прекрасной Мэгги Смит.

Санта-Хрякус: Страшдественская сказка

Фильм снят по одной из книг знаменитого английского писателя Терри Пратчетта. В Плоском мире не существует Рождества – зато в нем есть Страшдество, в канун которого все готовятся к визиту страшного Санта-Хрякуса. Увлекательная и очень ироничная сказка для всей семьи.

Санта Лапус 2: Санта лапушки

Что может быть очаровательнее милых белых собак и щенков, которые помогают людям не потерять рождественского настроения? В общем и целом, сложно себе представить что-то более милое. Отличный фильм для тех, кто любит трогательные истории про чудеса и животных.

Реальная любовь

Несколько разных историй о любви, связанных тем, что все они случаются в канун Нового года. Прекрасное романтичное кино, которое стоит посмотреть со своим бойфредном или мужем: точно настроит на нужный лад!

Эта прекрасная жизнь

Оскароносный фильм про то, что никогда нельзя отчаиваться, даже когда проблемы навалились со всех сторон. Обязательно случится что-то хорошее, что заставит вас посмотреть на жизнь иначе. Добрая история, заставляющая верить в чудеса и ангелов-хранителей.

Плохой Санта

Кто-то каждое Рождество ждет чуда, а кто-то – грабит магазины. Именно так поступал главный герой этой комедии, однако встреча с мальчиком, который верит в Санта-Клауса, круто меняет его жизнь, и заставляет совершать хорошие поступки.

Семьянин