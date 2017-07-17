Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия
    17 июля 2017

    Новая экранизация Disney: все об актрисе, которая сыграет Жасмин

    Кто она - новая кинозвезда, которую открыл Гай Ричи?

    Пока весь мир не перестает восхищаться новой киноверсией «Красавицы и Чудовища», главную роль в которой исполнила Эмма Уотсон, компания Disney готовит новый сюрприз.

    Недавно стало известно, что режиссером фильма «Алладин» станет Гай Ричи, главного героя в киноверсии популярного мультфильма сыграет канадский актер Мена Массуд, а Джина — Уилл Смит.

    Алладин
    Мена Массуд

    Мена Массуд

    Джин
    Уилл Смит

    Уилл Смит

    На днях продюсеры также объявили имя актрисы, которая исполнит роль красавицы Жасмин. Ею стала 24-летняя канадка Наоми Скотт, недавно появившаяся в фильме «Могучие рейнджеры». У девушки весьма скудная фильмография, однако поклонники Наоми уверены — после сотрудничества с Гаем Ричи ее ждет успех.

    Жасмин
    Наоми Скотт

    Наоми Скотт

    О Скотт известно не так много: ее отец британец, а мать родом из Уганды — отсюда и экзотичная внешность молодой актрисы. Наоми замужем за футболистом Джорданом Спенсом и занимается музыкой. И, похоже, совсем скоро мы узнаем о девушке еще больше — многочисленные интервью по случаю премьеры не за горами.

    Дата выхода фильма пока не назначена, однако создатели уверяют, что съемки начнутся в ближайшие несколько месяцев.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз