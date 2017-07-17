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Кто она - новая кинозвезда, которую открыл Гай Ричи?
Пока весь мир не перестает восхищаться новой киноверсией «Красавицы и Чудовища», главную роль в которой исполнила Эмма Уотсон, компания Disney готовит новый сюрприз.
Недавно стало известно, что режиссером фильма «Алладин» станет Гай Ричи, главного героя в киноверсии популярного мультфильма сыграет канадский актер Мена Массуд, а Джина — Уилл Смит.
Мена Массуд
Уилл Смит
На днях продюсеры также объявили имя актрисы, которая исполнит роль красавицы Жасмин. Ею стала 24-летняя канадка Наоми Скотт, недавно появившаяся в фильме «Могучие рейнджеры». У девушки весьма скудная фильмография, однако поклонники Наоми уверены — после сотрудничества с Гаем Ричи ее ждет успех.
Наоми Скотт
О Скотт известно не так много: ее отец британец, а мать родом из Уганды — отсюда и экзотичная внешность молодой актрисы. Наоми замужем за футболистом Джорданом Спенсом и занимается музыкой. И, похоже, совсем скоро мы узнаем о девушке еще больше — многочисленные интервью по случаю премьеры не за горами.
Дата выхода фильма пока не назначена, однако создатели уверяют, что съемки начнутся в ближайшие несколько месяцев.