Пока весь мир не перестает восхищаться новой киноверсией «Красавицы и Чудовища», главную роль в которой исполнила Эмма Уотсон, компания Disney готовит новый сюрприз.

Недавно стало известно, что режиссером фильма «Алладин» станет Гай Ричи, главного героя в киноверсии популярного мультфильма сыграет канадский актер Мена Массуд, а Джина — Уилл Смит.