Неизвестные факты о культовом сериале «Твин Пикс» и его продолжении

1. Лора Палмер — это Мэрилин Монро?

Главный вопрос «Твин Пикса» — «Кто убил Лору Палмер?» — из чисто детективного перерастает в глобально-бытийный. При этом вдохновением для создателей стала история жизни Мэрилин Монро. Дэвид Линч и Марк Фрост когда-то работали над биографией голливудской красавицы, чья таинственная смерть подтолкнула их к созданию сценария о том, что на самом деле кроется за убийством королевы красоты.

2. Технология создания ужаса

«Черный вигвам» (или «Красная комната») вводил зрителя в ступор — казалось, что голоса персонажей действительно звучат словно из потустороннего мира. Режиссер позже раскрыл тайну создания этого эффекта: актеры читали свои реплики задом наперед. Затем звуковую дорожку прокручивали в противоположном направлении. Благодаря искажениям при чтении в обратном порядке и получался тот самый ужасающий звук.

3. Ищите женщину

Конечно, не обошлось без интриг. Две главные красавицы сериала — Шерилин Фенн (Одри) и Лара Флинн Бойл (Донна) — не просто не ладили, но ненавидели друг друга. Исполнительница роли Донны встречалась на тот момент с Кайлом Маклахленом, у которого по сценарию должны были быть интимные сцены с соперницей. Лара Флинн Бойл шантажом заставила Линча убрать эти сцены — актриса готова была покинуть площадку в самый разгар съемок.

Лара Флинн Бойл, Шерилин Фенн и Мэдхен Амик

4. Главный фанат «Твин Пикса» — Михаил Горбачев

Бывший лидер СССР был невероятно страстным поклонником «Твин Пикса». Впрочем, то, что он не может решить головоломку Линча, сводило Горбачева с ума. Легенда гласит, что однажды Михаил Сергеич даже позвонил Джорджу Бушу, чтобы тот выяснил задумку сценаристов и узнал, кто же убил Лору Палмер.

5. Спилберг — новый режиссер?

Стивен Спилберг очень хотел стать режиссером второго сезона, поскольку был фанатом первого «Твин Пикса». Но нет, Линч тянул-тянул, но решил снимать сам.

Стивен Спилберг, Дэвид Линч

6. Великий камбэк

Линч очень сомневался, снимать ли продолжение. Инициатором возрождения сериала оказался сценарист Марк Фрост. Он, кстати, и сообщил СМИ, что ключевую часть сценария они с Линчем писали, общаясь по скайпу.

7. Немного спойлеров

В СМИ уже попали кадры продолжения «Твин Пикса». В ролике режиссер Дэвид Линч в образе шефа регионального бюро ФБР Гордона Коула ест пончик и задумчиво смотрит на человека или предмет, который находится за кадром. Фирменное тягучее ожидание и ощущение интриги сохраняются.

8. Немного цифр

Сериал «Твин Пикс» создан режиссером Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом и транслировался с 1990 по 1991 год. На 2017 год анонсирован выход третьего сезона из 18 серий, все они срежиссированы Дэвидом Линчем. Официальная дата премьеры — ‪21 мая 2017-го‬.

9. Пикантная деталь

Поклонники сериала уже обратили внимание, что на символичной табличке города Твин Пикс 2017 года не изменилось количество жителей городка — как и ранее, их будет 51201. Эта деталь подводит к мысли, что все снова только начинается. Либо же в городе за это время никто не умер.

10. И наконец