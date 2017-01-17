Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Что бы сказал о вас Дональд Трамп? тест ELLE
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

17 января 2017Сергеева Алина

Неизвестные факты о культовом сериале «Твин Пикс» и его продолжении

То, что вы не знали про сериал 90-х и его ремейк, который выйдет в этом году

1. Лора Палмер — это Мэрилин Монро?

Главный вопрос «Твин Пикса» — «Кто убил Лору Палмер?» — из чисто детективного перерастает в глобально-бытийный. При этом вдохновением для создателей стала история жизни Мэрилин Монро. Дэвид Линч и Марк Фрост когда-то работали над биографией голливудской красавицы, чья таинственная смерть подтолкнула их к созданию сценария о том, что на самом деле кроется за убийством королевы красоты.

Лора Палмер, Мэрилин Монро

2. Технология создания ужаса

«Черный вигвам» (или «Красная комната») вводил зрителя в ступор — казалось, что голоса персонажей действительно звучат словно из потустороннего мира. Режиссер позже раскрыл тайну создания этого эффекта: актеры читали свои реплики задом наперед. Затем звуковую дорожку прокручивали в противоположном направлении. Благодаря искажениям при чтении в обратном порядке и получался тот самый ужасающий звук.

«Твин Пикс»

3. Ищите женщину

Конечно, не обошлось без интриг. Две главные красавицы сериала — Шерилин Фенн (Одри) и Лара Флинн Бойл (Донна) — не просто не ладили, но ненавидели друг друга. Исполнительница роли Донны встречалась на тот момент с Кайлом Маклахленом, у которого по сценарию должны были быть интимные сцены с соперницей. Лара Флинн Бойл шантажом заставила Линча убрать эти сцены — актриса готова была покинуть площадку в самый разгар съемок.

Лара Флинн Бойл, Шерилин Фенн и Мэдхен Амик

Лара Флинн Бойл, Шерилин Фенн и Мэдхен Амик

4. Главный фанат «Твин Пикса» — Михаил Горбачев

Бывший лидер СССР был невероятно страстным поклонником «Твин Пикса». Впрочем, то, что он не может решить головоломку Линча, сводило Горбачева с ума. Легенда гласит, что однажды Михаил Сергеич даже позвонил Джорджу Бушу, чтобы тот выяснил задумку сценаристов и узнал, кто же убил Лору Палмер.

5. Спилберг — новый режиссер?

Стивен Спилберг очень хотел стать режиссером второго сезона, поскольку был фанатом первого «Твин Пикса». Но нет, Линч тянул-тянул, но решил снимать сам.

Стивен Спилберг, Дэвид Линч

Стивен Спилберг, Дэвид Линч

6. Великий камбэк

Линч очень сомневался, снимать ли продолжение. Инициатором возрождения сериала оказался сценарист Марк Фрост. Он, кстати, и сообщил СМИ, что ключевую часть сценария они с Линчем писали, общаясь по скайпу.

7. Немного спойлеров

В СМИ уже попали кадры продолжения «Твин Пикса». В ролике режиссер Дэвид Линч в образе шефа регионального бюро ФБР Гордона Коула ест пончик и задумчиво смотрит на человека или предмет, который находится за кадром. Фирменное тягучее ожидание и ощущение интриги сохраняются.

8. Немного цифр

Сериал «Твин Пикс» создан режиссером Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом и транслировался с 1990 по 1991 год. На 2017 год анонсирован выход третьего сезона из 18 серий, все они срежиссированы Дэвидом Линчем. Официальная дата премьеры — ‪21 мая 2017-го‬.

9. Пикантная деталь

Поклонники сериала уже обратили внимание, что на символичной табличке города Твин Пикс 2017 года не изменилось количество жителей городка — как и ранее, их будет 51201. Эта деталь подводит к мысли, что все снова только начинается. Либо же в городе за это время никто не умер.

«Твин Пикс» 2017

10. И наконец

Новый «Твин Пикс» будет включать 18 эпизодов, длительность каждого из которых составит один час — за исключением самого первого, для которого выделили вдвое больше эфирного времени.

8 вещей, которые мы узнали из финала 4 сезона «Шерлока»Золотая десятка: лучшие песни The Beatles

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Золотой фонд БолливудаИндийские красавицы, покорившие Запад
Альтернатива гороскопуХарактеристика по месяцу рождения
Большие надеждыЗнаменитости, которые не оправдали ожиданий

Читайте также

ЗвездыЗолотой фонд Болливуда: индийские красавицы, покорившие Запад
ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
ЗвездыЗвезды Голливуда, которые поддерживают Трампа
ПсихологияУроки буддизма: 20 правил на пути к счастью

ELLE рекомендует

ПрактикаГлайды для губ: чем новые средства для губ отличаются от помад и блесков?
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПрактикаС чем носить кожаные брюки
ПрактикаКто делает французскую моду сегодня

Лучшее на Elle

ЗдоровьеWellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса
ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПсихологияУроки буддизма: 20 правил на пути к счастью
КиноФильм недели: «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаЛучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей
ТрендыВаше сиятельство: глиттер-стробинг
Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

8 вещей, которые мы узнали из финала 4 сезона «Шерлока»

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.