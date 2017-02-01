Не в деньгах счастье: 10 оскароносных фильмов с небольшим бюджетом

В преддверии очередной церемонии вручения премии «Оскар», редакция ELLE изучила списки фильмов-призеров, начиная с 1990 года, и пришла к выводу, что секрет успеха картин, вопреки распространенному мнению, заключается не в их большом бюджете. Как итог – список из десяти лент, затраты на создание которых не превысили 20 миллионов долларов США. Напомним, что бюджеты мировых блокбастеров исчисляются девятизначными цифрами.

Бердмэн

Фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту о нелегкой погоне некогда известного актера за славой был удостоен «Оскара» в 2014 году. Картина вызвала массу восторженных отзывов в прессе, особенного внимания удостоился Майкл Китон, исполнивший главную роль. При том, что бюджет ленты составил 18 миллионов долларов, в прокате она собрала в 5 раз больше: порядка 100 миллионов долларов. Что сказать: успех!

Артист

В свое время награждение фильма «Оскаром» вызвало много споров: критики прочили ему оглушительный провал в прокате, пока утонченные эстеты восхищались отличной стилизацией картины под времена «старого Голливуда». И все же фильм с Жаном Дюжарденом в главной роли и бюджетом всего в 15 миллионов долларов собрал в мировом прокате около 130 миллионов. Очевидно, история о драме героя немого кино понравилась не только искусным ценителям фестивальных лент.

Король говорит!

Пожалуй, одна из главных ролей в карьере Колина Ферта – роль короля Георга VI, преодолевающего себя ради долга перед Англией. Лента, обошедшаяся создателям всего в 15 миллионов долларов, собрала в прокате на порядок больше: 414 миллионов! Секрет успеха фильма в его «камерной» истории, которая, одновременно, связана с судьбой страны. К тому же, жанр байопиков за последнее десятилетие стал едва ли не самым востребованным в киноиндустрии.

Повелитель бури

Лента режиссера Кэтрин Бигелоу о сапере, разминирующем один из иракских городов во время операции армии США, получила «Оскара» в 2006 году. Полудокументальная драма о том, что происходит с человеком на войне, вызвала неоднозначные оценки, хотя бюджете в 15 миллионов долларов картина собрала почти 50 миллионов в прокате. Она могла бы принести своим создателям и больше денег, однако противоречивость темы отпугнула многих зрителей от похода в кино.

Миллионер из трущоб

Сочетание классической американской истории про то, что любой человек может стать настоящим богачем, и индийского колорита принесло фильму «Миллионер из трущоб» не только «Оскара», но и огромный успех у зрителей. При затратах во все те же 15 миллионов долларов картина собрала 377 миллионов долларов в прокате. Трогательная история, запоминающийся саундтрек и потрясающая операторская работа сделали свое дело!

Столкновение

Еще один невероятный случай, когда в прокате лента собрала несравнимо большее количество денег, чем потребовалось для ее создания. Фильм «Столкновение» от режиссера Пола Хаггиса (который, кстати, снял популярный сериал про «Крутого Уокера») обошелся всего в 6,5 миллионов долларов, тогда как сборы от его проката в мире составили почти 100 миллионов. Сюжет картины рассказывает о том, что за формой полицейского часто скрываются настоящие преступники, которых практически невозможно «вывести на чистую воду».

Красота по-американски

Съемки фильма о кризисе среднего возраста и неожиданной любви взрослого мужчины к однокласснице собственной дочери обошлись создателям в классические 15 миллионов долларов. Успех ленты превзошел все ожидания: история оказалась близка множеству людей по всему миру, и принесла авторам картины более 350 миллионов долларов, а также «Оскар» за лучший фильм 1999 года.

Непрощенный

В начале 1990-х жанр вестернов еще пользовался успехом, и доказательство тому – премия «Оскар», которая в 1992 году была присуждена фильму «Непрощенный» легендарного режиссера Клинта Иствуда. Картина о бандите, отошедшем от дел и занявшемся фермерством, ставит перед зрителями вопрос о том, можно ли сбежать от собственного прошлого. Создание ленты обошлось авторам в 14 миллионов долларов, которые с лихвой вернулись благодаря кассовым сборам: они составили порядка 150 миллионов долларов.

Молчание ягнят

Психологический триллер с Энтони Хопкинсом и Джуди Фостер стал одним из главных фильмов в карьере актеров. История про расследование дела о маньяке-убийце обошлась своим создателям в 19 миллионов долларов, а в прокате собрала почти 272 миллиона. Это особенно впечатляет с учетом того, что фильм вышел на экраны 25 лет назад, в 1992 году.

Шофер мисс Дейзи