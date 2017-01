Назван список номинантов премии BAFTA-2017

Полный список номинантов премии BAFTA-2017, вручение которой состоится ‪12 февраля‬, выглядит таким образом:

Лучший фильм

«Ла-Ла Ленд» (La La Land)

«Лунный свет» (Moonlight)

«Манчестер у моря» (Manchester by the Sea)

«Прибытие» (Arrival)

«Я, Дэниел Блэйк» (I, Daniel Blake)

Лучший фильм на иностранном языке

«Джульетта» (Julieta)

«Дипан» (Dheepan)

«Мустанг» (Mustang)

«Сын Саула» (Saul fia)

«Тони Эрдманн» (Toni Erdmann)

Лучший британский фильм

«Американская милашка» (American Honey)

«В тени» (Under the Shadow)

«Записки о слепоте» (Notes on Blindness)

«Отрицание» (Denial)

«Фантастические твари и где они обитают» (Fantastic Beasts and Where to Find Them)

«Я, Дэниел Блэйк» (I, Daniel Blake)

Лучший актер

Эндрю Гарфилд, «По соображениям совести» (Hacksaw Ridge)

Кейси Аффлек, «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea)

Джейк Джилленхол, «Под покровом ночи» (Nocturnal Animals)

Райан Гослинг, «Ла-Ла Ленд» (La La Land)

Вигго Мортенсен, «Капитан Фантастик» (Captain Fantastic)

Лучшая актриса

Эми Адамс, «Прибытие» (Arrival)

Эмили Блант, «Девушка в поезде» (The Girl on the Train)

Эмма Стоун, «Ла-Ла Ленд» (La La Land)

Мерил Стрип, «Флоренс Фостер Дженкинс» (Florence Foster Jenkins)

Натали Портман, «Джеки» (Jackie)

Лучший актер второго плана

Аарон Тейлор-Джонсон, «Под покровом ночи» (Nocturnal Animals)

Дев Патель, «Лев» (Lion)

Хью Грант, «Флоренс Фостер Дженкинс» (Florence Foster Jenkins)

Джефф Бриджес, «Любой ценой» (Hell or High Water)

Махершала Али, «Лунный свет» (Moonlight)

Лучшая актриса второго плана

Хейли Сквайрс, «Я, Дэниел Блэйк» (I, Daniel Blake)

Мишель Уильямс, «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea)

Наоми Харрис, «Лунный свет» (Moonlight)

Николь Кидман, «Лев» (Lion)

Виола Дэвис, «Ограды» (Fences)

Лучший режиссер

Дени Вильнев, «Прибытие» (Arrival)

Кен Лоуч, «Я, Дэниел Блэйк» (I, Daniel Blake)

Дэмьен Шазелл, «Ла-Ла Ленд» (La La Land)

Кеннет Лонерган, «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea)

Том Форд, «Под покровом ночи» (Nocturnal Animals)

Восходящая звезда

Том Холланд

Рут Негга

Лукас Хеджес

Лайа Коста

Аня Тейлор-Джой

Лучший оригинальный сценарий

«Любой ценой» (Hell or High Water)

«Я, Дэниел Блэйк» (I, Daniel Blake)

«Ла-Ла Ленд» (La La Land)

«Манчестер у моря» (Manchester by the Sea)

«Лунный свет» (Moonlight)

Лучший адаптированный сценарий

«Прибытие» (Arrival)

«По соображениям совести» (Hacksaw Ridge)

«Скрытые фигуры» (Hidden Figures)

«Лев» (Lion)

«Под покровом ночи» (Nocturnal Animals)

Лучшая операторская работа

«Прибытие» (Arrival)

«Любой ценой» (Hell or High Water)

«Ла-Ла Ленд» (La La Land)

«Лев» (Lion)

«Под покровом ночи» (Nocturnal Animals)

Лучший композитор

«Прибытие» (Arrival)

«Джеки» (Jackie)

«Ла-Ла Ленд» (La La Land)

«Лев» (Lion)

«Под покровом ночи» (Nocturnal Animals)

Лучший монтаж

«Прибытие» (Arrival)

«По соображениям совести» (Hacksaw Ridge)

«Ла-Ла Ленд» (La La Land)

«Манчестер у моря» (Manchester by the Sea)

«Под покровом ночи» (Nocturnal Animals)

Лучшая работа художника-постановщика

«Доктор Стрэндж» (Doctor Strange)

«Фантастические твари и где они обитают» (Fantastic Beasts and Where to Find Them)

«Да здравствует Цезарь!» (Hail, Caesar!)

«Ла-Ла Ленд» (La La Land)

«Под покровом ночи» (Nocturnal Animals)

Лучший дизайн костюмов

«Союзники» (Allied)

«Фантастические твари и где они обитают» (Fantastic Beasts and Where to Find Them)

«Флоренс Фостер Дженкинс» (Florence Foster Jenkins)

«Джеки» (Jackie)

«Ла-Ла Ленд» (La La Land)

Лучший грим/прически

«Доктор Стрэндж» (Doctor Strange)

«Флоренс Фостер Дженкинс» (Florence Foster Jenkins)

«По соображениям совести» (Hacksaw Ridge)

«Под покровом ночи» (Nocturnal Animals)

«Изгой-один: Звездные войны. Истории» (Rogue One)

Лучший анимационный фильм

«В поисках Дори» (Finding Dory)

«Зверополис» (Zootopia)

«Кубо. Легенда о самурае» (Kubo and the Two Strings)

«Моана» (Moana)

Лучший звук

«Прибытие» (Arrival)

«Глубоководный горизонт» (Deepwater Horizon)

«Фантастические твари и где они обитают» (Fantastic Beasts and Where to Find Them)

«По соображениям совести» (Hacksaw Ridge)

«Ла-Ла Ленд» (La La Land)

Лучшие визуальные эффекты

«Прибытие» (Arrival)

«Доктор Стрэндж» (Doctor Strange)

«Фантастические твари и где они обитают» (Fantastic Beasts and Where to Find Them)

«Книга джунглей» (The Jungle Book)

«Изгой-один: Звездные войны. Истории» (Rogue One)

Лучший документальный фильм

The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years

The Eagle Huntress

«Винер» (Weiner)

«Записки о слепоте» (Notes on Blindness)

«Тринадцатая» (The 13th)