«На пятьдесят оттенков темнее»: все трейлеры фильма

«Мир роскоши и соблазна ждет вас», — интригует слоган второй части экранизации романа Э.Л. Джеймс «50 оттенков серого». Впрочем, первый эпизод эротической саги, судя по массированному промо, тоже обещал недюжий сексуальный накал, которого, к сожалению, на экране не случилось: казалось, самые горячие моменты вошли в видеотизеры. «На пятьдесят оттенков темнее» обещает реабилитироваться за провал первого фильма и по откровенности постельных сцен, и по динамике сюжета, но главное — в плане той самой химии между главными героями, которую зрители так и не обнаружили в предыдущей части.

Кадр из к/ф "На пятьдесят оттенков темнее"

Первый трейлер «На пятьдесят оттенков темнее» выглядит весьма многообещающе: Анастейша и Грей будут предаваться любви в самых неожиданных местах (однажды даже в воздухе), а еще бороться с обстоятельствами: героиня Джонсон — с внешними в лице бывших женщин Грея, а персонаж Дорнана — с внутренними, стараясь избавиться от собственных страхов и комплексов.

Второй видеоролик «На пятьдесят оттенков темнее» намекает зрителям на то, что между героями встанут третьи лица — новый босс Анастейши и одна из экс-подруг Грея, которую сыграет Ким Бейсингер — именно эта женщина по сюжету оказала влияние на специфические сексуальные привычки персонажа Дорнана. Кстати, сам актер недавно признался, что ради роли даже совершил рейд по БДСМ-заведениям и открыл для себя много нового: «Я такого раньше никогда не видел. У меня ведь никогда не было такого опыта. Я вообще ничего не знал о БДСМ-культуре, не видел всех этих приспособлений — у меня не было интереса к этому миру».

Наконец, третий трейлер сиквела «50 оттенков серого» создатели фильма опубликовали совсем недавно и скорее для затравки зрителей перед премьерой: в ролике всего пара свежих кадров, на которых Анастейша оказывается на волосок от смерти. Впрочем, безмятежные романтические сцены, где пара наслаждается уединением, а фоном звучит новый саундтрек I Don't Wanna Live Forever, записанный Тейлор Свифт совместно с Зейном Маликом, преобладают в видео.