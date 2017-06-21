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21 июня 2017

На экраны выйдет ремейк фильма «Джуманджи»

Актер Джек Блэк отдаст дань Робину Уильямсу

Фильм «Джуманджи», вышедший 22 года назад, в декабре 1995-го, стал большим коммерческим хитом (заработав $260 млн в мировом прокате) и классикой развлекательного кино. Исполнитель главной роли Робин Уильямс ушел из жизни в 2014 году, поставив таким образом точку в планах на сиквел. Тем не менее «Джуманджи» вернется на большие экраны в виде ремейка. Комик Джек Блэк подтвердил, что сыграет главного персонажа Алана Пэрриша, заменив Уильямса.

Джек Блэк, Робин Уильямс

Джек Блэк, Робин Уильямс

В центре ленты, получившей название «Джуманджи: Добро пожаловать в джунгли», — приключения группы школьников, которые, наткнувшись на старую игровую приставку, попадают в иную вселенную. Вместе с Блэком в картине занят Дуэйн «Скала» Джонсон. Режиссером на проект приглашен Джейк Каздан, известный по сериалам «Блудливая Калифорния» и «Новенькая».

Премьера «Джуманджи: Добро пожаловать в джунгли» ожидается уже в этом году, 28 декабря.

«Джуманджи»

«Джуманджи»

«Джуманджи»

«Джуманджи»

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