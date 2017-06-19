ММКФ: все, что нужно знать о знаменитом фестивале кино

– ММКФ является вторым старейшим фестивалем кино во всем мире, уступая в этом титуле лишь Венецианскому кинофестивалю

– В этом году фестиваль пройдет в Москве с 22 по 29 июня

– Членами жюри основного конкурса стали: финский режиссер и обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля Йорн Йохан Доннер; испанский режиссер и лауреат премии «Гауди» Альберт Серра; иранский режиссер и многократный призер ММКФ Реза Миркарими; знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути