ММКФ: все, что нужно знать о знаменитом фестивале кино

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ELLE рассказывает самые интересные факты о 39-ом Московском международном фестивале кино – одном из главных культурных событий года
– ММКФ является вторым старейшим фестивалем кино во всем мире, уступая в этом титуле лишь Венецианскому кинофестивалю
– В этом году фестиваль пройдет в Москве с 22 по 29 июня
– Членами жюри основного конкурса стали: финский режиссер и обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля Йорн Йохан Доннер; испанский режиссер и лауреат премии «Гауди» Альберт Серра; иранский режиссер и многократный призер ММКФ Реза Миркарими; знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути
Орнелла Мути
– Официальным ювелиром премии ММКФ выступает знаменитый бренд Chopard. Дизайн всех призов разработан лично креативным директором Chopard Каролиной Шойфеле
– Призы в основном конкурсе вручаются в пяти номинациях: за лучший фильм, лучшую режиссерскую работу, лучшее исполнение мужской и женской ролей. Также присуждается специальный приз жюри конкурса
– В рамках основного конкурса будет представлено 11 фильмов: из России, Китая, Дании, Испании, Аргентины, Японии, Финляндии, Республики Корея, Индии и Австрии
Кадр из фильма "Карп отмороженный"
– Россию на ММКФ представляют две картины: фильм «Карп отмороженный» режиссера Владимира Котта с Мариной Нееловой, Алисой Фрейндлих и Евгением Мироновым в главных ролях; фильм «Купи меня» Вадима Перельмана со Светланой Устиновой и Юлией Хлыниной
Кадр из фильма "Купи меня"
– Также в рамках ММКФ пройдет 16 различных ретроспектив. В том числе будут показаны фильмы Аки Каурисмяки и отреставрированные ленты мэтров аргентинского кино. Особое внимание привлекает то, что на Московском международном кинофестивале впервые в России можно будет увидеть картину Робена Компийо «120 ударов в минуту», недавно покорившего Канны.
Кадр из фильма "120 ударов в минуту"
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