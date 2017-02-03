Мимо цели? Фильмы и актеры, оставшиеся без заслуженного "Оскара"

Талантливый мистер Рипли

Первая заявка Джуда Лоу на «Оскар» к огромному разочарованию поклонников потерпела фиаско в двухтысячном году, когда его номинировали на приз за лучшую роль второго плана в фильме «Талантливый мистер Рипли». Вместо истории о молодом человеке, мечтающем пробиться в высшие круги американского общества, и его друге (которого и сыграл Джуд Лоу) награда ушла к психологической антивоенной драме «Правила виноделов» и актеру Майклу Кейну. Академики оценили его убедительность в исполнении роли доктора Уилбора Ларча. Мы не спорим, что фильм хорош, но Джуд Лоу – тоже прекрасен! И, кстати, он до сих пор не имеет в своем арсенале ни одного «Оскара».

Рестлер

«Оскар» к великому сожалению не получил и Микки Рурк в 2009 году за роль брутального рестлера 1980-ых годов. По сюжету, настоящая звезда ринга с возрастом утратил свой пыл и силу, и стал походить скорее на собственную тень, чем на человека. После неудачных попыток начать новую жизнь он отправляется на ринг, чтобы провести очередной бой – который наверняка станет последним в его жизни. В тот год «Оскар» за лучшую мужскую роль достался Шону Пенну за съемки в драме «Харви Милк».

Безумный Макс

Постапокалиптический боевик с Томом Харди и Шарлиз Терон вызвал столько восторженных отзывов по всему миру, что «Оскар», казалось, сам плыл в руки создателей ленты. Однако на деле история о сексуальных домогательствах католических священников к детям, основанная на реальном журналистском расследовании, удостоилась большего внимания киноакадемиков. Успех фильма «В центре внимания», кстати, лишний раз доказывает, что жюри «Оскара» редко отдает приз за «Лучший фильм» блокбастерам. Мы эту позицию уважаем, но «Безумный Макс» нам все равно по душе!

Жизнь Пи

Азиатский режиссер Энг Ли обласкан вниманием киноакадемиков, однако в 2013 году приз за «Лучший фильм», все же, не достался его ленте «Жизнь Пи», собравшей в прокате более 600 миллионов долларов. Картина о фантастических приключениях индийского мальчика, тигра, гиены, зебры и орангутанга уступила первое место фильму Бена Аффлека «Операция “Арго”». Мы очень любим Бена Аффлека, и его лента о спасении американских дипломатов из Ирана, охваченного революцией, держит в напряжении от начала до конца – но удивительные миры Энга Ли тоже заслуживают знаменитой статуэтки.

Черный лебедь

Сколько шуток было отпущено по поводу фильма «Черный лебедь» и Натали Портман, которая исполнила в нем главную роль, а лента все равно полюбилась зрителям. При бюджете всего в 13 миллионов долларов картина в прокате собрала почти что 330 миллионов и, вдобавок к этому, массу положительных отзывов кинокритиков. Однако обойти фильм «Король говорит!» все же было не суждено: что поделать, выбор перед киноакадемиками в 2010 году и правда стоял нелегкий.

Аватар

Джеймс Кэмерон сделал невозможное: его фильм «Аватар», снятый по революционным для 2009 года технологиям, собрал в мировом прокате более двух с половиной миллиардов долларов. Фантастическая история о противостоянии природы и технологий завоевала любовь зрителей повсюду. Но сердца киноакадемиков остались непреклонны, и приз за «Лучший фильм» достался картине «Повелитель бури» о войне в Ираке. Что ж, по крайней мере, Джеймс Кэмерон от этого решения уж точно не стал беднее.

Загадочная история Бенджамина Баттона

Что лучше – поющий миллионер из трущоб или Брэд Питт и Кейт Бланшетт в фантастической драме «Загадочная история Бенджамина Баттона»? Кажется, и тот, и другой вариант замечателен, главное, в каком настроении смотреть. Судя по всему, киноакадемикам в 2010 году хотелось музыки, и потому именно первая лента была выбрана «Лучшим фильмом». Мы согласны с этим решением, но все же – сколько слез было пролито над «Загадочной историей…»!

Умница Уилл Хантинг

Все любят историю про странного вундеркинда Уилла Хантинга, и все же фильм «Титаник» – серьезный конкурент. В 1998 году жюри «Оскара» пришлось сделать нелегкий выбор в пользу эпической ленты с Леонардо ДиКаприо, а не более камерной – с Мэттом Дэймоном. Что ж, как тут спорить? Когда выбрать из двух прекрасных картин нужно только одну, любое решение кому-то может показать не вполне верным. Так что в данном вопросе мы сочувствуем киноакадемикам.

Красавица и чудовище

Мультипликационные ленты тоже бывают удостоены номинации на «Лучший фильм». В 1992 году такая честь выпала всемирно известной анимационной ленте «Красавица и чудовище». Огромный коммерческий успех и обожание зрителей, все же, не смогли убедить киноакадемиков, и высокую награду в тот год получил триллер «Молчание ягнят». Хотя как можно было не оценить поющие подсвечники – остается неясным.

Авиатор