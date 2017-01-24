Мерил Стрип получила рекордную 20-ю номинацию на «Оскар»

Рекордную 20-ю номинацию на «Оскар» сегодня получила Мерил Стрип за роль в фильме «Флоренс Фостер Дженкинс» — основанная на реальных событиях история рассказывает о жизни оперной певицы, которая прославилась благодаря полному отсутствию голоса и музыкального слуха.

«Флоренс Фостер Дженкинс»

В активе самой титулованной актрисы Голливуда уже есть три «Оскара» — первый Мерил выиграла за роль в фильме «Крамер против Крамера» (1980), второй — за лучший фильм в своей карьере «Выбор Софи» (1983). Целых 29 лет и 18 номинаций отделяли ее от третьего «Оскара», который она получила в 2012 году за роль Маргарет Тэтчер в «Железной леди».

1980, 1983, 2012 гг.

Соискательница рекордных 20 «Оскаров» оказалась, что логично, не только триумфатором, но также лидером по количеству поражений. В разные годы Мерил Стрип проигрывала Хелен Миррен, Гвинет Пэлтроу, Хилари Суонк, Кейт Бланшетт, Кейт Уинслет и даже Шер.