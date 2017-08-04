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    04 августа 2017

    Марго Робби сменила имидж для съемок в новой картине

    Актриса появилась на съемочной площадке в непривычном образе

    В сети появился новый трейлер фильма «Прощай, Кристофер Робин», который рассказывает о семье писателя Алана Милна, автора Винни-Пуха.

    Эта картина об отношениях Милна и его сына Кристофера Робина, чьи игрушки вдохновили писателя на создание сказки о знаменитом медвежонке и его друзьях. История о головокружительном успехе, которого добился Милн, и о том, как выход книги отразился на всех членах семьи писателя, обещает стать главной премьерой осени.

    Прощай, Кристофер Робин

    Самого писателя сыграл Донал Глисон, а его жену — Марго Робби, которая появилась в картине в совершенно новом для себя образе. Мы увидим актрису с каре в стиле 20-х годов, в искрящихся платьях и роскошных украшениях.

    Прощай, Кристофер Робин
    Прощай, Кристофер Робин

    Премьера фильма запланирована на 10 ноября этого года.

    Прощай, Кристофер Робин

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