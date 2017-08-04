Марго Робби сменила имидж для съемок в новой картине

В сети появился новый трейлер фильма «Прощай, Кристофер Робин», который рассказывает о семье писателя Алана Милна, автора Винни-Пуха.

Эта картина об отношениях Милна и его сына Кристофера Робина, чьи игрушки вдохновили писателя на создание сказки о знаменитом медвежонке и его друзьях. История о головокружительном успехе, которого добился Милн, и о том, как выход книги отразился на всех членах семьи писателя, обещает стать главной премьерой осени.